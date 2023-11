Diputados provinciales aprobaron las leyes que ratifican los decretos de pases a planta

En la sesión ordinaria N° 27 realizada este miércoles, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley N° 2594/23 . El mismo ratifica los Decretos del Poder Ejecutivo N° 28; N° 1453, N° 2118 y N° 2244 del 2023, dictados en el marco Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Provincial. Esta aprobación se logró con los votos del oficialismo, del Frente Integrador y del legislador del PRO, Luis Obeid. En tanto, ningún representante de la oposición estuvo presente .

Asimismo, sancionó el proyecto 2595/23 y la ratificación del Decreto N° 2656 del Poder Ejecutivo Provincial , emitido el 28 de septiembre de 2023, que establece la necesidad de regularizar la situación laboral de los agentes que se encuentran prestando servicios bajo la modalidad de Personal Transitorio – Contratos de Locación de Servicios.

Al no estar presente la oposición, el quorum se logró gracias al diputado Luis Alberto Obeid, que expresó: «Si yo no estaría en esta banca, hoy no tendríamos pases a planta y eso no me convierte en un héroe, pero sí quiero hablarle a los calumniadores seriales de las redes: no puedo desconocer que hay medidas cautelares en torno a esta cuestión , pero hoy voto desde el punto de vista político».

Por su parte, el diputado del Frente Chaqueño, Nicolás Slimel aseguró que «en este proceso de pasa planta todo fue muy prolijo, no se violó absolutamente ningún artículo de la Constitución y ningún artículo de las leyes vigentes; y esto posibilitó también que se alcancen los acuerdos paritarios que están vigentes y deberán ser respetados por la gestión entrante».

En esa línea, remarcó que «entendemos que existió una afrenta innecesaria por parte de la oposición, que utilizó el mecanismo de la justicia provincial como un engranaje para entorpecer de manera ilegítima los procesos del concurso que claramente fueron llevados adelante de la mejor forma posible», aseguró Slimel.

LA POLÉMICA DEL DECRETO 2656/2023

El pasado 19 de octubre, el fiscal de Estado, Roberto Alejandro Herlein, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Justicia contra el Decreto 2656/23 .

Herlein, haciendo uso de sus facultades, notificó al Ejecutivo provincial que promovió la inconstitucionalidad exclusivamente del decreto mencionado y que por lo tanto deberán designar a un funcionario que defienda ese instrumento. En la acción presentada ante el Superior Tribunal de Justicia, el Fiscal de Estado mencionó la legislación actual que rige respecto al ingreso de personal a la planta del Estado y que, entre otras, establece que los concursos deben ser de antecedentes y de oposición.

Es decir, el decreto 2656 no cumplía con el espíritu de la legislación actual al no convocar también a un concurso de oposición, donde los aspirantes ponen a pruebas sus competencias.

CÓMO CONTINÚA EL PROCESO DE LA LEY

Tal como lo adelantó Diario Chaco , aunque la versión no fue confirmada oficialmente, en los corrillos judiciales se cree que de al aprobarse esta Ley se consideraría subsanado el error marcado por la Fiscalía de Estado en su acción de inconstitucionalidad ante el STJ. La misma mencionaba que estaba en falta el concurso de oposición, donde los aspirantes ponen a pruebas sus competencias.

De esta manera, la Legislatura comunicará al Poder Ejecutivo de la sanción de esta Ley. En caso de promulgarla, se publica en el Boletín Oficial y luego, a los 8 días, entra en vigencia .

