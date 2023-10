Golpearon a un personal de Guardia de Pediatría para robarle en el Hospital 4 de Junio

En la mañana de ayer, una joven que se desempeña como personal de guardia en el sector de pediatría, fue abordada por un sujeto que la acorraló y la golpeó para arrebatarle el celular, así lo dio a conocer la damnificada por red social facebook «me dirigía como tantas otras veces a buscar insumos de nuestra central de esterilización para nuestros pacientes, donde fui sorprendida por un mal viviente, (porqué de otra forma no se lo puede llamar) que evidentemente estaba buscando el momento de atacar a quien pase por ahí. Me acorraló en este dicho espacio, me golpeó y me arrebató el celular. Gracias a Dios, como siempre qué hay compañeros de otras áreas y padres de pacientes que se acercaron con gran valor y movimiento, pudieron dar con la Policia y agarrarlo a este sujeto recuperando mi teléfono».

Entre otras palabras, la damnificada expresó su impotencia y rabia por no poder cumplir sus funciones en el nosocomio local, ya que no es la única víctima de delincuentes dentro del hospital, si no que también sus colegas son punto de robos, a quienes les han sustraído vehículos y también sus celulares. Llama poderosamente la atención, que a pesar de las cámaras de seguridad, de las pocas que funcionan, de palabra de trabajadores de la salud, tengan que rogarles las filmaciones para poder sostener sus dichos a la hora de denunciar. Crece la inseguridad en el área laboral para enfermeros, médicos, camilleros y personal administrativo dentro de un área que se supone segura, la cual es su espacio de trabajo.

Comentarios