Muerte dudosa en Resistencia y dura acusación de la familia de un hombre de 37 años: «Lo dejaron morir»

Gritos, llanto y tristeza inundaron hoy las instalaciones del Centro de Salud Villa Libertad, ubicado en la intersección de avenida Las Heras y Fortín Warner, al confirmarse la muerte de un hombre de 37 años, identificado como Víctor Daniel Arce. La causa fue caratulada como «muerte dudosa», y el cuerpo fue trasladado al IMCIF para la correspondiente autopsia.

Según detalla el informe policial al que tuvo acceso Diario Chaco, Arce llegó al centro de salud trasladado en un vehículo particular ya sin signos vitales. El médico indicó que sufrió un paro cardiorrespiratorio y que no pudieron salvarle la vida. Por su parte, el médico de la Policía del Chaco aconsejó que el cuerpo sea trasladado al IMCIF para determinar las causas de la muerte, en medio de duras acusaciones de la familia del fallecido.

Desconsolada, la familia de Arce reclamó que el hombre no recibió una atención adecuada. Su hijo expresó: «Recién vino con un dolor de cabeza, tenía la mitad del cuerpo paralizada, le dijeron que estaba bien, que su presión estaba bien. Le pusieron una inyección y lo mandaron a casa. En casa se descompuso, lo tuvimos que traer como pudimos en una camioneta. Aquí no nos quisieron atender bien, nos quedaron mirando y ya no pudieron hacer más nada».

«¿Cómo lo van a mandar así a casa sabiendo que estaba en una condición mala? Creo que ellos estudian 5, 6 años o más para salvar una vida y, sin embargo, dejaron morir a una persona», cuestionó el joven, visiblemente emocionado ante Portal Móvil.

El familiar también señaló que Arce sufrió hace unos años de consumo problemático y que actualmente estaba atravesando problemas con una propiedad. «Vino apenas caminando para ser atendido y no lo atendieron bien, le dijeron que estaba bien y que se pegara una ducha de agua fría», concluyó.

