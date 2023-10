Vecinos robaban las papas de un camión tras un choque y fueron desalojados con balazos de goma

Ocurrió el pasado miércoles a la mañana sobre la autopista de Circunvalación. Decenas de personas se acercaron al lugar del accidente para llevarse la mercadería del vehículo de carga, que quedó a un costado de la traza luego de la colisión. «Tenemos hambre y hay que esperar que caiga un camión para tener qué comer«, dijo un hombre mientras efectivos policiales custodiaban los bolsones de tubérculos.

Momentos de tensión y desesperación se vivieron el pasado miércoles sobre un tramo de la autopista Circunvalación, en las afueras de la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde un camión que transportaba papas protagonizó un choque y quedó varado al costado de la traza. Enterados del accidente vial, los vecinos de un asentamiento cercano se acercaron al lugar para llevarse la mercadería que había quedado desparramada tras la colisión, pero efectivos policiales tenían la orden de custodiar la carga. En consecuencia, terminaron desalojando la zona con balazos de goma.

De acuerdo a la información proporcionada por medios locales, el choque entre el camión de carga y un taxi se produjo cerca de las 8.30 de la mañana, a la altura del cementerio Jardín del Ángel. Producto del impacto entre ambos vehículos, el segundo acoplado del camión volcó y decenas de bolsones de papas quedaron esparcidos sobre el asfalto y la banquina. Ante este episodio, efectivos de Infantería de la Policía provincial intervinieron para resguardar la escena y evitar el robo de la mercadería.

A la espera de que se realizaran las pericias de rigor y de que unos trabajadores terminaran de recuperar y cargar la papa en un segundo camión, varias familias aguardaban el visto bueno para recolectar los tubérculos, pero los agentes continuaban firmes en su postura y no los dejaban avanzar. «Estamos esperando para poder llevarnos la papa. Nos dijeron que esperáramos hasta que liberen el seguro del camión. Con la necesidad que hay, todos están aquí. El kilo de papa sale $ 500. Fue una desgracia con suerte. Mirá cómo quedó el auto, aunque la gente está bien (por los conductores)», dijo una de las vecinas en diálogo con La Gaceta Play.

«La situación se está yendo de las manos en todas las casas. Todos los días aumentan las cosas. No debe pasar eso. Yo tengo un trabajo seguro, pero no me alcanza la plata. De qué vive la gente que no tiene trabajo, y los planes sociales no alcanzan», sostuvo la mujer.

Franco, un joven que también aguardaba la orden policial para tomar las papas que estaban tiradas en la autopista, dialogó con el móvil del citado medio tucumano y se quejó por el accionar de la fuerza de seguridad. «Sólo queremos comer nosotros. Anoche hemos ida a comprar un poco de papa y el kilo estaba mil pesos. Si las papas están tiradas ahí, nosotros somos todos de un asentamiento y tenemos hambre. Nos están apuntando pero yo sólo quiero juntar las papas del piso», expresó en diálogo con el periodista.

Consultado por si era optimista en cuanto a la posibilidad de concretar su objetivo, el vecino respondió sin vueltas: «No es si creemos. Lo vamos a hacer porque tenemos hambre. ¿Qué esperamos de los políticos? Tenemos que esperar a que caiga un camión para tener algo para comer. Esto no es para vender, es para mi casa. Lo primordial son mis dos hijos».

Después de unas horas de incertidumbre, un importante número de vecinos vulneró el cordón policial y comenzó a robar la carga, entre corridas y gritos desesperados. «¡Que venga otro camión!», se escucha exclamar a un hombre en uno de los videos difundidos por testigos de lo que estaba ocurriendo en plena autopista.

La escena se tornó violenta cuando los efectivos policiales comenzaron a desalojar la zona alrededor del camión siniestrado. Ante la insistencia de los vecinos por llegar a la mercadería, los policías dispararon balas de goma para disuadir a los oportunistas y el tránsito estuvo interrumpido durante varios minutos.

En cuanto a las involucrados en el accidente vial, el chofer del camión resultó ileso pero tanto el conductor como la pasajera del taxi quedaron atrapados dentro del vehículo. En un video compartido en la red social Twitter -hoy X- se observa cómo los paramédicos intentan ingresar a la parte trasera del vehículo. Finalmente, la ocupante pudo ser sacada del auto y fue trasladada en una ambulancia a un centro de salud cercano.

