Feroz tormenta con granizo azotó a La Leonesa y Las Palmas

Cerca de las 18, se hicieron virales una serie de videos donde se pueden ver la tormenta que cayó sobre las localidades del interior, puntualmente sobre La Leonesa y Las Palmas. Cabe recordar que hay alerta por fuertes tormentas en diversos departamentos del interior chaqueño.

Esta caída de granizo también se vio acompañada por fuertes vientos que pusieron en riesgo a las personas. Incluso, los automovilistas sufrieron daños en los vehículos debido a los bloques de hielo.

Es preciso mencionar, que en uno de los videos se puede ver un tanque de agua va rodando por la calle y que es empujado por las fuertes ráfagas de viento.

Los departamentos que se encuentran bajo la alerta son: Bermejo, General Donovan, Libertad, 1° de Mayo y San Fernando, Chacabuco, Comandante Fernández, 12 de Octubre, 2 de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, 9 de Julio, O»Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá y 25 de Mayo.

Frente a la alerta meteorológica que está en vigencia el SMN recomienda: no sacar la basura y retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades.

Comentarios