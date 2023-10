Estacioneros alertan sobre inminente faltante de combustible

Dicen que hace tres meses se están agotando los cupos de Shell y Axion. Gaona sostiene que la falta de dólares mantiene “boyando a los barcos con combustible en el Río de la Plata”.

En diálogo con Radio Provincia del Chaco, Oscar Gaona, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles del Chaco, se refirió sobre la posibilidad de faltante de combustibles en el país y la región. “Hace tres meses estamos teniendo dificultad para transportar combustible y vamos a tener problemas de desabastecimiento”, comentó.

El estacionero explicó que “la última semana del mes casi todas las estaciones se están quedando sin combustibles porque llegan a los cupos que fueron asignados por las petroleras. Lo que sucedió en agosto y septiembre es que las que más problemas tenían eran Axion como Shell, mientras que YPF llegaba a cubrir e incluso mandaba a cubrir el faltante de las otras dos marcas”. Y prosiguió: “En octubre fue muy complicado porque ni siquiera YPF pudo cubrir la demanda porque no está logrando importar. Ahora hay seis camiones que están boyando en el Río de la Plata y que no pueden ingresar hasta que no se transfieran esos dólares al proveedor. La gran pregunta es cómo se va a resolver esto porque al no haber reservas de dólares en el Banco Central no sabemos cómo se va a pagar esto”.

Gaona dijo que una alternativa es mantenerse con lo que se produce en el país, “aunque eso no alcanza a cubrir la demanda porque hoy el país tiene un 15% de sus naftas y un 20% de su gasoil de importación. Por lo que si no podemos importar, vamos a estar con esta situación todos los meses”.

Entre los combustibles que tienen más demanda, Gaona explicó que son la nafta súper y el gasoil común, “cuyo consumo ascendió porque son más económicos que los premium”. Y añadió: “La situación de las estaciones de servicios es muy crítica por los aumentos en todos los costos en un 138%, mientras que el combustible solo subió un 75 o 78% interanual, además de que tenemos un precio que está pisado, es decir, forzado a no incrementarse”.

Gaona dijo que “desde Shell no hay acopio de combustible para especular con el precio. Si tuviéramos más combustible sería mejor, así podemos vender más ya que no podemos subir los precios, pero lo cierto es que la última semana del mes tenemos bajamos el volumen para no dejar sin combustible a los grandes clientes como empresas de transporte de alimentos refrigerados o de pasajeros, que necesitan si o si circular”.

El estacionero adelantó que podría haber un nuevo aumento de los combustibles en noviembre, “de acuerdo al valor de los países de la región y porque estamos un 40% por debajo del índice de inflación”.

