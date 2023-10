Votantes denuncian que no hay boletas del Frente de Izquierda en cuartos oscuros de Resistencia

Precisamente, toda la atención está puesta en cuánto respaldo en las urnas lograrán

Sergio Massa (UxP), Javier Milei (LLA), Patricia Bullrich (JxC), Myriam Bregman (Frente

de Izquierda y los Trabajadores-Unidad, FIT-U) y Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro

País, (HpNP).

Pero, los votantes – en este caso al ingresar a los denominados cuartos oscuros de

algunos de los locales dispuestos para estas elecciones – se encontraron con la novedad

del faltante de las boletas pertenecientes al Frente de Izquierda y los TrabajadoresUnidad, FIT-U.

En algunos casos, al ser consultadas las autoridades de mesa, señalaban que ”las urnas

no traían esas boletas y que no se presentaron fiscales”. Un hecho casi inédito en las

cuatro décadas de democracia, más aún tratándose de un partido de alcance nacional. Al

respecto, oficialmente, desde este espacio partidario no se conoce hasta el momento

comunicado de prensa sobre este hecho que se daba, reiteramos, en las mesas de la

ciudad de Resistencia.

La CGT Chaco habilitó un Centro de Ayuda para Ciudadanos

En un esfuerzo por facilitar el proceso electoral de este domingo 22 de octubre, la CGT

Chaco, bajo la conducción de Adrián Bellomi e Isaias Alegre, estableció una Base

Logística Informativa en su edificio ubicado en Güemes 68, Resistencia.

Desde las 08:00 hasta las 18:00 horas, este centro de apoyo se convertirá en un punto

neurálgico de alto interés para los ciudadanos que necesiten información y asistencia

durante el acto eleccionario en la ciudad de Resistencia

