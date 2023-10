Hay más de 70 postulantes para acompañar a Lucio a cumplir su sueño de tener una familia

Una semana después de que se haya hecho la convocatoria para la adopción de Lucio, el joven correntino, ya hay más de 70 postulantes de todo el país que completaron el formulario para iniciar el proceso de evaluación y se reciben consultas diarias de interesados en adoptarlo. E

El expediente de adopción de Lucio es el MEX 6457/13 y hasta este viernes estará abierto para sumar más interesados.

Lucio tiene 15 años, recorrió todos los hogares de Corrientes. Entró y salió de ellos intentando que su mamá pueda criarlo como a cualquier niño, pero eso no sucedió y por ello, hoy espera una familia que lo adopte. “Un día le dije a la jueza: mi mamá no me va a querer más. Siempre me dice que va a cambiar y no lo hace. Y bueno ya está, si ella no me quiere, otra gente lo hará” relata el joven.

Su deseo se cumplió, ya que masivamente familias de todo el país completaron el formulario requerido y muchos son los que consultan a diario para incluirlo en su núcleo familiar.

“Recibimos correos y llamados todos los días preguntando por Lucio y ya tenemos 70 postulantes”, afirmó la jueza de Familia, Niñez y Adolescencia N°4, doctora Carolina Macarrein. Agregó que “sorprendió que, dado la difusión de la convocatoria, la respuesta llegó desde varios lugares de la Argentina, de la ciudad de Corrientes y del interior de la provincia”.

Y también llegaron correos de Mendoza, Córdoba, Rosario, Tierra del Fuego, Capital Federal, ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires y hasta una de Montevideo y otra de Miami, que según la jueza, también podrían prosperar porque “la adopción internacional es un instituto válido”.

Evaluación de postulantes

Ante el éxito de la convocatoria, la doctora Carolina Macarrein decidió cerrarla el próximo viernes ya que consideró que hay un número de familias suficientes que ya se encuentran en proceso de evaluación.

“La evaluación inicial consiste en un informe resultado de un trabajo interdisciplinario que se realiza con psicólogos y asistentes sociales para saber si determinada familia o persona es apta para iniciar el proceso de adopción”, explicó.

La magistrada agregó que “el trabajo se realiza paso a paso, hablando con las familias y postulantes y, en este caso, consultando constantemente con Lucio que participa activamente desde el primer momento de este proceso”.

Una vez que se concluya con las evaluaciones se realizarán entrevistas y el postulante seleccionado comenzará a vincularse con Lucio. Luego se le otorgará la guarda preadoptiva por tres meses para concluir el proceso con la adopción plena, que le permitirá al joven cumplir su sueño de tener una familia y ser feliz.

Los datos de adopción en nuestro país reflejan una baja tendencia en cuanto a la cantidad de familias que desean postularse a convocatorias de niños adolescentes. Según las cifras que publicó la DNRUA (Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines adoptivos) la gran mayoría de adoptantes buscan un bebé.

Al 1° de octubre de 2023 había 1375 solicitantes que constituían matrimonios y uniones convivenciales y 499 monoparentales. De ese universo de 1874 solicitudes, apenas el 0,37%, siete, buscan adoptar adolescentes de 15 o más años.

“Por ello, este año, con el equipo de prensa del Superior Tribunal de Justicia conversamos que en el ámbito de la adopción debíamos hacer algo para que el modo de comunicar sea distinto” explicó la jueza. Esto teniendo en cuenta que hasta ahora, continúa, “la costumbre judicial es que las convocatorias públicas se limitaban a la página del Poder Judicial y esto abarca un ámbito muy reducido en el que, quien lo lee, lo hace como si se tratara de un edicto en el diario”.

Por último agregó que “lo más destacable de Lucio es que tiene mucha autonomía y sabe lo que quiere para ahora y para su futuro. Tiene infinidad de proyectos, y desea concretarlos con el acompañamiento de una familia que lo quiera”.

¿Cómo hacer para adoptarlo?

Los interesados pueden aún descargar el formulario de Convocatorias Públicas de la página web y enviarlo por correo a: registroadopcion@juscorrientes.gov.ar Registro de Aspirantes a guarda con fines adoptivos de Corrientes (RUACtes). Al Correo del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 4 Corrientes: jfamilianya4-capital@juscorrientes.gov.ar

Consultas al Contacto: 0379 – 4104298 (Registro de Aspirantes) o al teléfono (379) 4104289 (Juzgado de Familia N°4). De Lunes a Viernes de 7 a 13.

