Intentaron usurpar nuevamente un campo en Sáenz Peña y lesionaron a una mujer

Se trata del campo de la familia Trangoni ubicado sobre la ruta 95, en Colonia Rivadavia, el cual fue desalojado en el mes de abril luego de cinco meses de usurpado, ahora volvió a sufrir un intento de usurpación. Mientras un grupo de personas intentaba apoderarse de los terrenos una mujer de 71 años, vecina del campo fue agredida por los usurpadores cuando fue a buscar su caballo que estaban pastando en el lugar.

La familia Trangoni realizó la correspondiente denuncia en la Comisaria Tercera y la policía fue a constatar el lugar y a las pocas horas se retiraron del lugar y permanecieron a la vera de la ruta.

«Estamos hartos de tener que luchar día a día para poder tener algo y que cualquiera se meta en nuestra propiedad como si nada, hartos de pedir ayuda y no conseguirla, hartos de tener que gastar los pocos ahorros en abogados, hartos de que nos tomen el pelo y no respeten nuestros derechos», fue el posteo que realizó una de las integrantes de la familia.

Mencionaron que en la comisaría les dijeron que tendrían que poner un guardia para cuidar el terreno, que deberían volver a cercar todo, pero «resulta que no tenemos dinero para hacerlo. Lamentablemente no contamos con el dinero para hacer eso, pero no entiendo tampoco porque nos tratan y hablan como que si es nuestra culpa que se vuelva a meter gente, o sea es una propiedad privada», señalaron los dueños del predio.

