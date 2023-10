Quintín Gómez con prisión preventiva confirmada

La Cámara de Apelaciones Criminal y Correccional confirmó la prisión preventiva de Osmar Quintín Gómez en la causa por abuso sexual con acceso carnal. La misma había sido dictada por el Equipo Fiscal Nº 3 de Resistencia el 15 de agosto.

Así lo decidió el tribunal colegido compuesto por Héctor Geijo, Daniela Meiriño y Virginia Ise a través de la resolución 167/23 al rechazar el recurso de apelación presentado por la defensa de Gómez contra el decreto de prisión preventiva firmado por la fiscal Rosana Soto.

Además, establecieron que los fundamentos de la resolución serán leídos el 19 de octubre a las doce horas.

Esta causa comenzó tras la denuncia que realizó una trabajadora de la Escuela de Gestión Social que el dirigente social coordinaba.

LA DENUNCIA

La denuncia fue realizada el 17 de julio en la División Violencia Familiar y de Género por una auxiliar docente de 53 años, identificada como L.N.N., que acusó a Gómez de haberla abusado sexualmente durante una falsa actividad a la que –dijo- tuvo que asistir.

La mujer señaló que Gómez la abusó sexualmente en una vivienda de Colonia Benítez, tras ser llevada hasta el lugar bajo el pretexto de que debía cocinar -como sería habitual- para un grupo de personas.

Respecto a la denuncia de lo ocurrido el 10 de julio, dijo: «Me llama y me dice para ir a Colonia Benítez. Él ahí tiene una casa donde se junta todo el movimiento para charlar y compartir. Cuando eso pasaba teníamos que hacer las compras, cocinar, lavar los platos, etcétera. Ese día me busca sólo por mi casa, subo a la camioneta y le pregunto si viajaba otra mujer que suele ir conmigo, y me respondió que la iba a pasar a buscar».

Y agregó: «No la pasamos a buscar, y me dijo que seguramente se había ido con otros. Cuando ingresamos -al domicilio-, ingresamos como siempre. Lo primero que hago es mirar lo que había en la heladera para ver qué había para cocinar o ver qué hacía falta para ir a comprar, porque iban a llegar personas».

«Mientras estoy revisando la heladera, Quintín Gómez me aparece de atrás saliendo de la pieza totalmente desnudo y me agarra fuertemente de los dos brazos y me dice que no haga nada y que no diga nada de esto. Yo forcejeaba y le decía por qué. Tenía mucho miedo porque estaba sola y no había nadie alrededor. Me lleva por la fuerza hacia la pieza, siempre sosteniéndome fuerte de los brazos, y ahí abusa sexualmente de mí «, relató la denunciante.

Todo esto desató una investigación por parte de la justicia provincial que concluyó con la detención el 20 de julio del dirigente, por quien se realizaron diversas manifestaciones para presionar a la justicia, asegurando que como Emerenciano Sena «es un preso político».

