CON EL 84% DE LOS VOTOS, FUERON REELECTOS OESTMANN Y GARCÍA SOLÁ PARA SU 2° MANDATO

21 de los 25 miembros de la Asamblea Universitaria de UNCAUS, o sea el 84% del total de docentes, no docentes, egresados y alumnos sostuvieron la continuidad de la dupla que en 2018 se hizo cargo de la Universidad al borde de la intervención y virtualmente en cesación de pagos y que en sólo 5 años de gestión multiplicaron el presupuesto universitario por 31 veces, llevándolo de 300 millones a 9.500 millones de pesos, o sea un 4.100% en el quinquenio.

Sólo los 4 estudiantes radicales de Franja Morada, estrechamente ligados al municipio local, votaron en contra del binomio, proponiendo a un Consejero suplente de la propia Lista del Oficialismo que obtuvo solamente esos votos estudiantiles

Al abandonar el Salón mayor de la Universidad adónde se realizó la Asamblea, el Dr. Germán Oestmann, visiblemente emocionado, agradeció “a docentes, no docentes, egresados y estudiantes ésta abrumadora muestra de confianza depositada en Manuel y en mí que hemos trabajado incansablemente para darle al interior del interior una Universidad a su altura” y aclaró “esto nos compromete mucho más porque si bien hemos hecho mucho, somos conscientes que recién estamos empezando y tenemos por delante desafíos enormes que se agigantan por el entorno político y económico en el que tendremos que desempeñar éste nuevo mandato hasta 2027”. El Rector agregó enseguida, “cuando llegamos muchas de las carreras que se dictaban estaban sin acreditar por la CONEAU y muchos títulos de nuestros estudiantes no valían nada y hoy tenemos todas nuestras carreras acreditadas y una matrícula de más de 50.000 alumnos entre presenciales y a distancia, lo cual habla de la confianza que deposita la comunidad en nuestra institución”.

Por su parte el Vicerrector, Dr. Manuel García Solá, reflexionó que “ahora vienen los desafíos más soñados por Germán y por mí, luego de haber normalizado la Universidad ya que en los próximos 4 años nos proponemos estructurar un Departamento de Orientación Vocacional para que nuestros ingresantes sepan las Carreras que coincidirán con sus inclinaciones para ayudar a nuestros Docentes a que completen su formación de Post Grado y que no haya ningún Profesor, ni investigador de UNCAUS que tenga un post grado inferior al de Magister y, en lo posible que sean Doctores, queremos acreditar en CONEAU Doctorados, Maestrías y Especializaciones que completen sus formaciones disciplinares en Ciencias Exactas y Sociales, aqueremos poner en funcionamiento el Centro Tecnológico de Transferencia de Tecnología para que nuestros egresados y emprendedores que hoy se entrenan en la incubadora salgan con sus empresas de base tecnológica funcionando y queremos avanzar en Convenios con las principales universidades del mundo para avanzar en nuestra idea de que UNCAUS sea el foro de la formación de recursos humanos de Alto Nivel del Norte argentino”.

Oestmann, por su parte, remató el proyecto que se proponen llevar adelante diciendo que tendremos el nuevo Edificio de aulas, contiguo al actual y construiremos el Centro Tecnológico , de Investigaciones y transferencia de Tecnologías a la sociedad y lo que es nuestro sueño, mayor organizar la Escuela de Valores para que UNCAUS forme seres humanos no solo en disciplinas y tecnologías sino seres humanos ejemplares que puedan conducir sus sociedades hacia una convivencia armónica que permita la Justicia Social”.

