Nobel de la Paz 2023: reconocieron a la activista Narges Mohammadi por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán

Este viernes las autoridades de la Academia Noruega anunciaron al nuevo ganador del Premio Nobel de la Paz. En esta oportunidad, en la edición 2023, la elegida fue Narges Mohammadi por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán. Asimismo, las autoridades destacaron que su selección también está basada en toda su pelea por promover los derechos humanos y la libertad para todos.

«La valiente lucha de la ganadora del premio 2023 tuvo enormes costos personales. El régimen iraní la arrestó 13 veces, la condenó cinco veces y la condenó a un total de 31 años de prisión y 154 latigazos. Mohammadi sigue en prisión«, indicaron desde el comité en un comunicado oficial al dar los motivos del anuncio.

Mohammadi es además vicepresidenta del Centro de Defensores de los Derechos Humanos. Y con su distinción este año el Nobel también quiere reconocer «a los cientos de miles de personas que se han manifestado contra las políticas de discriminación y opresión del régimen teocrático dirigidas a las mujeres».

Al hacer un repaso sobre su militancia, desde la academia destacaron que cuando era una joven estudiante de Física, Mohammadi se distinguió como defensora de la igualdad y los derechos de las mujeres. Además remarcaron que en 2011 fue arrestada por primera vez y sentenciada a muchos años de prisión por sus esfuerzos para ayudar a los activistas encarcelados y a sus familias.

En aquella época, y tras su liberación bajo fianza, se metió en la campaña contra el uso de la pena de muerte. Su activismo contra la pena de muerte la llevó a ser arrestada nuevamente en 2015 y a una sentencia de años adicionales tras las rejas. En total fue encarcelada 13 veces y condenada en cinco ocasiones. Su sentencia completa es a 31 años de prisión.

Mohammadi seguía detenida durante las recientes protestas que sacudieron el país tras la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, luego de ser detenida por la Policía de la moralidad. Su deceso provocó uno de los mayores desafíos a la teocracia iraní desde la Revolución Islámica de 1979. Más de 500 personas fallecieron en la intensa campaña de represión de las fuerzas de seguridad y más de 22.000 fueron arrestadas.

Desde su cautiverio, la ganadora ayudó a garantizar que las protestas no fueran silenciadas. Escribió un artículo opinión publicado por el diario The New York Times en el que aseguró: «Lo que el gobierno quizá no entienda es que cuantos más de nosotros encierre, más fuertes nos hacemos».

Hasta el momento ni en la televisión estatal iraní ni en otros medios controlados por el gobierno se produjeron reacciones al galardón de inmediato. Algunas agencias noticiosas semioficiales reportaron la victoria de Mohammadi en notas online citando a la prensa extranjera.

El Nobel tiene una dotación económica de 11 millones de coronas suecas (alrededor de un millón de dólares). En las ceremonias de entrega que tienen lugar en diciembre, los ganadores reciben además una medalla de oro de 18 quilates y un diploma.

El ganador es elegido por un comité de expertos en Noruega a partir de una lista de algo más de 350 nominados. El año pasado recayó en activistas de derechos humanos de Ucrania, Bielorrusia y Rusia, y fue visto como una contundente crítica al presidente ruso, Vladimir Putin, y a su homólogo y aliado bielorruso, Alexandr Lukashenko.

A lo largo de la historia en el listado de premiados figuran Nelson Mandela, Barack Obama, Mijail Gorbachov, Aung San Suu Kyi y Naciones Unidas.

