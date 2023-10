Tragedia en Palermo: murió un niño de 12 años que cayó de un 10mo piso

Un niño de 12 años murió por los politraumatismos sufridos al caer desde el 10mo. piso de un edificio del barrio porteño de Palermo, en un hecho registrado en la tarde del miércoles y que es materia de investigación, informaron fuentes policiales.

De acuerdo a lo indicado, el episodio ocurrió cerca de las 17.40, cuando la víctima cayó desde el departamento del 10mo. piso hacia el pulmón del edificio de la calle Jerónimo Salguero al 2700 de Palermo.

El personal de la Comisaría Vecinal 14 C y una ambulancia del SAME acudieron hasta la zona. Sin embargo, los médicos no pudieron hacer nada para salvar al chico.

Según indicaron fuentes del SAME a medios nacionales, la víctima estaba al cuidado de su niñera cuando ocurrió el hecho. Sin embargo, se desconocen los motivos de la caída. Los padres del chico ya fueron avisados y están siendo contenidos por profesionales.

