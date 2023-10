España: al menos 13 personas murieron por un incendio de un boliche en la ciudad de Murcia

Al menos trece personas murieron este domingo por el incendio de una discoteca en la ciudad de Murcia, España , y las autoridades advirtieron que el balance de víctimas podría aumentar.

Los servicios de rescate recibieron las primeras llamadas de socorro hacia las 6 de la mañana (hora española) y los bomberos continúan todavía trabajando en la zona siniestrada, donde se teme que puede haber más muertos.

«Lamentamos comunicar que los fallecidos en el incendio de Atalayas ascienden a 13 personas», indicó José Ballesta, alcalde de esa municipalidad del sureste de España, en la red social X (antes Twitter).

Los socorristas lograron entrar al boliche hacia las 10 de la mañana, cuando pudieron extinguir el fuego. Entonces encontraron cuatro muertos. 40 minutos después localizaron a otras dos víctimas fatales. Una hora más tarde el ayuntamiento actualizó el balance de fallecidos a siete y finalmente a trece.

Un portavoz de la Policía nacional explicó a la Agencia AFP que la prioridad ahora es encontrar a las personas desaparecidas. El funcionario acotó que el sábado hubo una fiesta de cumpleaños y que no todos los asistentes fueron localizados aún . Así también lo informaron medios locales, que detallaron que una veintena de familiares y amigos de un joven nicaragüense de nombre Eric, que cumplía años, habían ido a pasar ahí la noche.

«La investigación todavía no comenzó porque todavía no hay un balance», remarcó a AFP la fuente policial. Asimismo señaló que todavía no hay una pista sobre la causa del incendio.

En tanto, de momento cuatro personas -dos mujeres de 22 y 25 años, y dos hombres de 41 y 45- están intoxicadas por la inhalación de humo.

