El intendente Bruno Cipolini participó del acto por el Día de la Paz organizado por «No más Violencia»

El intendente Bruno Cipolini junto al presidente del Concejo, Pedro Egea y el coordinador de Gabinete, Denis Kisiel, participó del acto por el Día de la Paz, organizado por la Fundación No Más Violencia junto al colegio Puerta de Esperanza y el Centro Cristiano Puerta Abierta. Cabe mencionar que el día de la paz se conmemora todos los 21 de septiembre.

“Como ciudadanos tenemos responsabilidad ante el futuro de nuestra sociedad, por lo que nos levantamos hoy en defensa de los valores fundamentales que consagra y resguarda nuestra Constitución Nacional; el propósito es seguir realizando acciones positivas que contribuyan a comunicar que No más Violencia es un mensaje de Dios para la sociedad, dejando una símbolo visible de paz en un lugar emblemático y representativo de la ciudad”, manifestaron los organizadores.

Cada año el 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz en todo el mundo. La Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) ha declarado esta fecha como el día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz, a través de la observación de 24 horas de no violencia y alto el fuego.

Durante el acto, que tuvo lugar en el Parque del Encuentro, la pastora Mabel Toloza de Claus compartió una reflexión sobre la temática y los alumnos de 4° recitaron una poesía y cantaron un tema alusivo a la paz.

Luego de la parte protocolar se lanzaron globos con mensajes de paz y las autoridades presentes plantaron dos árboles como símbolo de paz en la ciudad.

En la oportunidad también estuvieron presentes la pastora Alicia Neumann Kirchoff, autoridades de las instituciones organizadoras y representantes de instituciones intermedias como Bomberos Voluntarios, Comisaría de la Mujer, INTA, entre otros.

