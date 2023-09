«Nadie hace nada» el desesperado pedido de una mujer para que la justicia actúe ante las constantes amenazas de su cuñado

G.M. una vecina domiciliada en el barrio Mitre, denuncia que el hermano de su difunto marido la amenaza constantemente. Desde hace dos años el sujeto de 73 años, recurre a amedrantamientos y en una ocación, prendió fuego el taller mecánico perteneciente a la denunciante y se robó maquinarias del mismo.

En contacto con este medio, G.M. contó su situación «en fiscalía me lo toman como un caso de herencia, así lo escriben cada vez que voy a hacer la denuncia. Hace dos años tiene la perimetral, pero él pasa por mi casa todos los días y me insulta. Amenaza a mis hijas. El día de hoy (22 de septiembre) llegó con una barra de hierro al taller, mientras yo estaba con un hombre que realiza trabajos particulares y colabora en el taller y me gritó ‘te voy a matar, te voy a arrancar la cabeza con este fierro’ intentando golpearme en la cabeza, pero el hombre que estaba conmigo evitó que me golpeara, aún así, mi cuñado me robó un celular que yo tenía el cual estaba sobre un mostrador y otros objetos que no pude ver cuales eran. Unas personas se acercaron a ayudar y lo sacaron del lugar. Cuando lo dan vuelta, vi que en la cintura tenía un cuchillo y siguió gritándome que a la tarde iba a volver al taller, que me iba a matar y se iba a quedar con el negocio. Es el hermano de mi difunto esposo y este problema es de vieja data. Intenta usurpar el taller pero a costa de la vida de mis hijas y la mía».

«La denuncia la hice en la comisaría de la mujer, lugar al que me acompañó mi abogado. Esta tarde, mientras mis hijas estaban trabajando en el taller, este hombre volvió a ingresar al lugar. Nadie hace nada. Me fui a corroborar y me dicen que el fiscal recién el día lunes le va a notificar el hecho y la denuncia a este violento. Llamé a todos los medios de comunicación para que fueran a verificar mis dichos, pero nadie hizo nada. El fiscal está esperando que este hombre mate a mis hijas o a mi. Habían dos menores en el taller cuando él volvió a amenazar. Lo que quiere es apropiarse del taller y como sabe que nosotras somos todas mujeres, tres mayores y una menor, vive atemorizándonos, pero hoy pasó los límites. A la tarde estuvieron tres patrulleros en el taller, nadie hizo absolutamente nada. Tengo videos de cuando me prendió fuego el taller. Todos los días me dice que me va a matar, nos amenaza a las cuatro. Necesito resguardo, tiene la perimetral. Esta mañana estuvo el fiscal Valero, pero tampoco hizo nada. Él decidió que el día lunes se le va a notificar de la denuncia que hice, ¿y si mañana o cuando vayamos a trabajar, llega este señor armado y nos mata a una de nosotras, quién va a responder?, eso esperan los fiscales en Sáenz Peña, que pasen las cosas para luego actuar. Estoy cansada» comentó con desesperación e impotencia la denunciante.

