Leishmaniasis: Detectaron el primer caso en humanos

La licenciada Gisela Pratto, quien trabaja en Servicio de Inmunización de la Región Sanitaria 7 de Sáenz Peña, se refirió al primer caso de leishmaniasis en humanos en la provincia del Chaco, detectado en la localidad de Sáenz Peña. Aclaró que»no es un tema para alarmar ni alertar a la sociedad, solo informar del caso»

«La semana pasada tuvimos el primer caso de leishmaniasis visceral , que es un tipo de leishmaniasis que afecta a órganos internos». El caso se detectó en Sáenz Peña y en la jornada de ayer estuvo en la ciudad todo el equipo de zoonosis , de epidemiología de Resistencia, estuvieron tomando muestras de los animales caninos, porque ellos son la fuente de reservorio de esta enfermedad.

El paciente afectado es un menor de casi dos años, se encuentra internado en el Hospital Pediátrico de Resistencia y está respondiendo muy bien a la medicación y está recuperándose. «El niño está medicado, está internado en el Hospital Pediátrico de Resistencia, fue tratado a tiempo y está evolucionando muy bien, lo cual es un buen pronóstico para él», aseveró Pratto.

En cuanto a la enfermedad explicó que se transmite a través del mosquito, «es un mosquito particular que no hay en esta región, por eso es un caso bastante aislado, no es para alertar, ni alarmar a la sociedad, simplemente para informar de que hay un caso «, dijo la profesional.

Señaló además que «este tipo de enfermedad se puede transmitir tanto a adultos como en niños, pero el vector principal que lo transmite es un mosquito particular, que es diferente al de dengue o al de fiebre amarilla y no hay en esta zona , por eso es muy raro, posiblemente no se hayan contagiado en esta región», señaló Pratto, al tiempo que agregó que se analizaron los animales caninos que son la fuente de reservorio.

Los casos de leishmaniasis se da más que nada en los lugares rurales, donde hay basurales, donde hay diferentes tipos de animales como cerdos, gallinas, chivos, en ladrillerías que es la zona donde justamente se encontró esta enfermedad.

PREVENCIÓN

La prevención es el control animal , o sea las castraciones, castraciones de los perros, de las perras y evitar así una superpoblación de perros en los barrios aislados o en las zonas rurales. «Hay una superpoblación de perros, tenemos que prevenir que se sigan multiplicando la cantidad de animales . También otra forma de prevenir es no introducir los animales en el domicilio, no dormir con el perro, colocarse repelente, mantener la casa limpia, mantener la higiene. Los cuidados que hay que tener los mismos que en el dengue, no tener reservorios de agua, estancadas, donde puede criarse el mosquito, pero no hay ese tipo de mosquito en esta región», sostuvo.

¿QUÉ ES LA LEISHMANIASIS?

La Leishmaniasis es una enfermedad, es un parásito que ingresa a la sangre a través del mosquito , o sea el mosquito es el vector que transmite, pero hay Leishmaniasis mucosa cutánea y Leishmaniasis visceral.

«Este que es el primer caso visceral en el Chaco en humanos, porque si bien muchos caninos tienen la Leishmaniasis, muchos perros, no hay vacuna ni para el perro ni para el humano. La Leishmaniasis es cutánea y mucosa si bien tiene su tratamiento no es tan grave como la visceral, la visceral afecta los órganos internos, lo bueno de este caso es que la detección fue a tiempo, si bien fue por un caso sospechoso de otra enfermedad, se lo derivó al centro de mayor complejidad que es el Hospital Pediátrico de Resistencia y se pudo realizar el diagnóstico diferencial y diagnóstico certero de la enfermedad», señaló la profesional.

Diario Chaco

