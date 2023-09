Capitanich cerró su campaña con multitudinario acto en Barranqueras: «El próximo Gobierno será con el signo del trabajo»

El gobernador Jorge Capitanich encabeza en Barranqueras el acto de cierre de campaña de cara a las elecciones generales que se llevarán a cabo este domingo.

Tras una caminata con vecinos de la zona y junto a la intendente Magda Ayala, el mandatario en busca de su reelección comenzó su discurso con agradecimientos a la militancia y a todos los presentes.

«Hemos podido caminar las calles de Barranqueras orgullosamente exhibiendo esta boleta 652 junto a Magda Ayala hemos podido construir un proceso de transformación estructural. Sabemos que nos falta. Esta será la última etapa de un proceso que ha permitido los cambios que la provincia necesitaba, necesita y necesitará en el futuro. Ella y otros dirigentes serán los responsables de llevar la posta para generar la continuidad del proyecto en 2027″, resaltó.

Luego, comenzó a destacar sus propuestas para los próximos cuatro años de gestión, e indicó en este sentido la existencia de tres metas sustantivas entre las cuales se encuentra el proyecto de urbanización de 649 barrios en las 70 localidades y 25 departamentos de la provincia.

Acto seguido afirmó que junto a la militancia construyen una «victoria contundente» el próximo domingo y, en este sentido, resaltó la importancia de transmitir un mensaje: «Así como necesitamos urbanizar nuestros barrios también nos tenemos que fijar la construcción de 20 mil viviendas, porque proponiendo trabajos vamos a generar 25 mil empleos, pero vamos a hacer 20 mil cuadras de ripio, pavimento, 250 plazas, 2.000 kilometros de vereda».

«El próximo Gobierno será con el signo del trabajo. Vamos a reducir la informalidad laboral. Vamos a propiciar la generación de empleo a partir del desarrollo productivo. Desarrollos que generarán las condiciones para seguir creciendo. Por eso queremos ganar contundentemente las elecciones, porque queremos contar con un apoyo para terminar de una vez y para siempre con aquellos especuladores de la política que han hecho de la política un beneficio propio y no la construcción de un proyecto en común», agregó.

En este sentido, lanzó un crítico mensaje contra la otra opción peronista que propone el intendente de Resistencia y también candidato a gobernador desde el CER, Gustavo Martínez, y manifestó: «Les pido de todo corazón el voto útil. No es posible en esta elección que el peronismo tenga opciones. Aquí hay una sola opción, nuestra opción, la lista 652 para ganar el próximo domingo».

Capitanich resaltó que su espacio «se identifica con pluralidad» y que «congrega a todos los partidos políticos que forman parte del campo nacional, popular y democrático». Tras afirmar que representa también a comunidades originarias, criollas, colectividades extranjeras y a un espacio plural, sentenció en contra de su opositor, Leandro Zdero: «Representamos a un espacio plural que involucra a aquellos radicales desencantados por el giro a la derecha de este candidato que representa más al PRO y no a las raíces del radicalismo».

«Les pedimos a aquellos radicales que no se sientan representados por este giro a la derecha, que nos voten a nosotros para seguir garantizando los derechos de todos», añadió.

Respecto a los jóvenes, el gobernador pidió disculpas por «lo que no pudimos hacer» y destacó la cantidad de obras e iniciativas que se realizaron desde su gestión en beneficio del sector. «Eso no basta, queremos que los jóvenes, como ya los hemos incluido en el Gabinete, sean parte insustituible de la construcción del mensaje de esperanza para las próximas generaciones».

En un mensaje a las mujeres, dijo: «Quiero convocar a las mujeres que, como Analía representa la vicegobernación, la equidad de género, el presupuesto de género, queremos que las mujeres tengan posibilidad de trabajar, de tener igual remuneración, igual salario y generar las condiciones para su desarrollo».

Continuó luego con fuertes críticas a la oposición, e indicó: «Quien nunca trabajó, quien nunca conformó equipos, quien no tiene plan, proyectos o ideas, no puede gobernar en circunstancias de incertidumbre y crisis. Solamente se puede gobernar con equipos, planes, ideas como hicimos nosotros durante todos estos años. La contradicción, nosotros tenemos muy claro lo siguiente: o votamos un líder con capacidad para gobernar, para transformar la realidad en circunstancias de crisis o de lo contrario la opción es tener efectivamente alguien sin formación, sin trabajo, sin capacidad para gobernar en circunstancias de crisis. Se trata de una clara división para nuestro electorado: los que tenemos capacidad de hacer y los que tienen capacidad de hablar. En la provincia del Chaco no hay duda alguna: seremos capaces de votar a los que tenemos capacidad para hacer».

