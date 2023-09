El Gobierno nacional congeló el precio del pan: pocas panaderías de Chaco se verán obligadas a acatar la medida

Hace unas horas se conoció la noticia de que la Secretaría de Comercio acordó junto a dirigentes del Centro de Panaderos de Merlo el cumplimiento del fideicomiso del Trigo y congelaron el precio del pan hasta octubre.

Según el acuerdo, el kilo de pan tendrá un costo de $ 680 hasta el 30 de septiembre y, a partir del 1° de octubre, se actualizará su valor a un máximo de $ 715.

En ese contexto, Diario Chaco se comunicó con Alejandro López, presidente del Centro de Industriales Panaderos del Chaco quien afirmó que muy pocas panaderías de la provincia se adherirán a esta medida y explicó los motivos.

«El tema de que iban a congelar el precio del pan a nivel nacional es con la harina subsidiada a lo cual a nosotros acá en Chaco llega muy poca harina, hay un solo Molino que la reparte y no reparte en la cantidad suficiente en la panaderías, tal es así que no solamente no es suficiente sino que le vende a sus clientes y no en la totalidad«, comenzó explicando López.

En ese marco, sostuvo: «De igual manera, nuestros precios rondan muy parecido al precio acordado a nivel nacional. Para dejar bien en claro y destacado que la panadería que recibe esa harina subsidiada es la que está obligada a mantener ese precio, la panadería que no recibe esa harina no está afectada a tener ese precio ni tiene la obligación «.

Ante la consulta de este medio si habrá un aumento en los próximos días, el titular del Centro de Industriales Panaderos del Chaco, mencionó: «Ahora estamos en reunión analizando el ultimo costo después de las eleccionesy vemos un incremento del 9% en nuestros productos a lo cual nosotros hacemos de público conocimiento que el panadero analice sus costos, les informamos que hay un incremento, también vemos la situación y cómo está».

«Entonces, el que tenga la necesidad porque no le da más los costos y tenga que aumentar, que lo aumente y el que lo pueda ‘aguantar’ un poquito, aconsejamos que trate porque vemos que nuestra provincia está pasando tiempos difíciles, hay pocas ventas y creemos que un incremento en este momento en vez de ser favorable vemos que pueda afectar a nuestra economía», agregó López.

Sobre el precio estimado del kilo de pan, comentó: «Ronda los $ 620, el costo de ahí algunas panaderías pueden tener más alto, depende si es industrializada o si es más artesanal, si pagan alquileres o no, si los alquileres son más céntricos o no, todo eso varía».

