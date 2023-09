Capitanich recibió un contundente respaldo del arco gremial: “la mejor etapa de la historia del Chaco comienza este domingo”

El gobernador y candidato a la reelección por el Frente Chaqueño encabezó una gran convocatoria con representantes sindicales de diversos sectores laborales. Confirmó la creación del Ministerio de Trabajo en su próxima gestión y un cupo de viviendas para trabajadores y trabajadoras. “El futuro es nuestro, construyamos la victoria en primera vuelta como el pueblo chaqueño se merece”, aseguró.

La candidatura a la reelección del gobernador Jorge Capitanich recibió este martes por la noche un contundente respaldo de parte del arco gremial del Chaco, que ratificó su acompañamiento irrestricto al proyecto de transformación de la provincia que lleva adelante el Frente Chaqueño.

En un multitudinario acto celebrado en el camping del Sindicato de Camioneros, Coqui expresó su agradecimiento a la fuerza laboral organizada y aseguró que su próxima gestión al mando de la provincia estará centrada en “el trabajo y en las y los trabajadores”.

“La mejor etapa de la historia del Chaco comienza este domingo; el futuro es nuestro, construyamos la victoria en primera vuelta como el pueblo chaqueño se merece”, aseguró el mandatario.

“Representamos una doctrina que es simple, práctica, popular, profundamente humanista y profundamente cristiana que defiende una sola clase de hombres: los hombres que trabajan por la grandeza de la patria y por la felicidad de nuestro pueblo”, afirmó.

En un encendido discurso ante representantes de distintos sectores, el gobernador confirmó que su próximo mandato al frente de la provincia estará signado por el protagonismo de la clase obrera y trabajadora.

“Me comprometo a integrar al movimiento obrero a través de la creación del Ministerio de Trabajo, un ministerio que fortalezca aún más la defensa de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras”, anticipó.

Además, adelantó que los gremios -tanto del sector público como privado- tendrán acceso a un cupo en lo que respecta a las 20 mil viviendas que se construirán en el período 2023-2027.

Capitanich también presentó la plataforma de gestión que incluye propuestas en base a tres prioridades: la generación de 200 mil empleos, la reducción de la informalidad laboral y la transformación de planes sociales en trabajo digno.

Del acto de este martes participaron los secretarios generales y militantes de Camioneros, UPCN, la regional Chaco de la CGT, Uocra, del Centro de Empleados de Comercio, Sindicato Petrolero, Sindicato de Empleados Viales, Sindicato de Correos, de la Asociación de Choferes de Taxi y Remises y Agpips (Insssep), entre otras entidades gremiales.

“Nuestro próximo gobierno será bajo el signo del trabajo como símbolo de la dignidad humana; gran parte del Chaco lo hicimos los gobiernos peronistas y hoy más que nunca el futuro depende del peronismo con la clase trabajadora como principal aliada”, enfatizó.

El gobernador también puso el foco en el proceso de industrialización y desarrollo productivo que se impulsa desde su gestión y que permitió un crecimiento sostenido de la actividad económica.

“No hay Chaco posible si no es de la mano de la industrialización, de la generación de valor agregado en origen, de la generación de trabajo digno y del vínculo entre la educación y el trabajo”, dijo.

En su mensaje, Coqui recordó que en lo que va de septiembre inauguró más de una decena de industrias, empresas y establecimientos productivos que implicaron la creación de nuevos empleos privados.

“Pudimos abrir industrias porque antes invertimos en agua potable, en cloacas, en pavimento urbano, en rutas, en fibra óptica, en gas, todas conquistas que antes la provincia no tenía, así como no tenía escuelas, parques fabriles ni hospitales”, agregó.

“Todo lo que hicimos fue generar la organización de un sistema político, económico y social para propender a la atracción de las inversiones que son necesarias e imprescindibles para el progreso”, remarcó.

