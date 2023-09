Desde el mes de agosto se duplicarán las multas por desmontes ilegales en Chaco

Así lo confirmó la dirección de Bosques a partir de un decreto que fue firmado por el gobernador de la Provincia y entró en vigencia el 14 de agosto.

«Estamos haciendo varios operativos del tema de fiscalización forestal, sobre todo en la cuestión de desmontes, ya que este último año empezó a tener mucha relevancia lo que es la cuestión de los desmontes ilegales«, dijo el director de Bosque de la Provincia Emanuel Carrocino.

En relación a la cantidad de hectáreas desmontadas dijo Carrocino que «en el mes de junio en la provincia se tenía contabilizado unas 22.000 hectáreas de desmontes ilegales, en los cuales, a medida que van surgiendo, que los vamos detectando a través de la utilización de las imágenes satelitales, se hace el procedimiento correspondiente».

El procedimiento empieza con una detección y en la mayoría de los casos, como son campos cerrados y privados se pide una orden de allanamiento en el Juzgado de Garantías de Sáenz Peña.

«Los procedimientos los seguimos realizando y con eso hasta el mes de julio tenemos contabilizado una recaudación casi de 950 millones de pesos en multa, monto que ya superó en los primeros siete meses todo lo que recaudamos el año pasado, que fue durante el 2022 unos casi 600 millones de multas», dijo Carrocino al tiempo que remarcó que «en siete meses ya superamos ese monto y seguramente en lo que va del año por todas las multas pagadas y cheque en cartera superaremos los 1.500, los 2.000 millones en multa de este año».

Recordó el director de Bosques en los predios donde se detecta el desmonte ilegal se procede también al secuestro de las maquinarias que están trabajando, «en algunos casos pudimos lograr sacar la topadora del predio, otros casos se nos complican porque es todo un proceso el traslado de un carretón o la contratación de un carretón, por eso estamos procediendo a través de fiduciaria comprar un carretón para la institución».

SE DUPLICARÁN LOS VALORES DE LAS MULTAS POR DESMONTES

Por otro lado, explicó que en el marco de estos operativos de fiscalización forestal están en proceso de aplicar un decreto, el 2039, «es un decreto que firmó el gobernador, que está vigente desde el 14 de agosto, donde se duplican los valores de las multas, sobre todo en lo que son zonas amarillas y en tierras fiscales, los desmontes que se hacen en tierras fiscales».

En este sentido dijo Carrocino que «es importante que se penalice este tipo de cuestiones porque hoy no es un delito el desmonte es una contravención que tiene una multa administrativa que en este caso la aplicamos nosotros, que va hasta dos salarios mínimo vital y móvil por hectárea. En casos de zona amarilla son hasta dos salarios y medio. Con este decreto se duplican, o sea, que un desmonte en zona amarilla sería cinco salarios. Nosotros, aparte de eso, aplicamos la cuestión de la restauración, pero lamentablemente hasta ahora no pudimos – salvo algunos sirvopastoriles- la restauración, no pudimos lograr en los expedientes de desmonte por la vía administrativa la restauración, así que estamos trabajando con la fiscalía para lograrlo por la vía judicial».

Comentarios