Ex trabajadores de un frigorífico luchan por el pago de su indemnización hace 13 años

Hace 13 años que ex trabajadores del frigorífico Las Termas en Sáenz Peña luchan por el pago de su indemnización. En una manifestación realizada frente al edificio de Tribunales, los trabajadores solicitaron al Juez que se resuelva la situación de la empresa para que puedan recibir sus compensaciones.

Alberto Rodríguez, uno de los trabajadores, expresó la frustración que sienten después de tantos años de espera y la falta de respuesta por parte de la Justicia. Añadió que también están a la espera de que su abogada avance con el caso. Poncio López, otro trabajador, explicó que hay una nulidad presentada por una parte de la sociedad que ha trabado el proceso.

En una reunión con el Juez Gauna, los trabajadores recibieron el compromiso de acelerar los trámites pendientes. Solicitaron que se agilice la resolución de su situación, incluyendo el remate del predio para poder cobrar sus indemnizaciones. Los trabajadores recordaron que llevan 13 años esperando una respuesta y han decidido hacer públicas sus quejas para presionar por una solución.

Los trabajadores del frigorífico Las Termas quedaron desempleados después de que los socios de la empresa se pelearan, dejándolos sin trabajo. Lamentaron la situación de abandono en la que se encuentran, considerando que antes eran una empresa modelo.

En su lucha por obtener justicia, los trabajadores también se comunicaron con el gobernador de la provincia, quien habría prometido ayudar en la resolución de la situación.

Roberto Monighini, otro integrante del ex frigorífico Las Termas, expresó su decepción por la falta de avances significativos en los últimos 13 años. Además, mencionó que su abogada no ha estado presente y no han recibido noticias de ella.

Durante la reunión con el Juez Marcelo Gauna, se informó a los trabajadores sobre el estado del expediente, pero aún se espera la participación de la abogada del caso para finalizar la resolución del remate y la quiebra de la empresa.

La lucha de estos trabajadores continúa en busca de una solución que les permita obtener las compensaciones que les corresponden después de tantos años de espera y dificultades.

Comentarios