El intendente Bruno Cipolini inauguró el nuevo Centro de Monitoreo Municipal

El nuevo Centro de Monitoreo Municipal, es el único de sus características en la región, se trata de un edificio de 550 metros cuadrados, con capacidad máxima para visualizar 1500 puntos con más de 60 operadores.

En la noche del miércoles, el intendente Bruno Cipolini puso a disposición de los vecinos el nuevo Centro de Monitoreo cuya sala principal principal cuenta con capacidad para 48 operadores que permiten visualizar un total de 864 y una sala secundaria con capacidad para 16 operadores y una capacidad de visualización de 288 cámaras.

La sala principal está equipada con un videowall de 3 x 6 Paneles, de 55” cada uno. También cuenta con sala de reuniones con capacidad para 12 personas y un videowall de 2×2 de similar capacidad del videowall de la sala principal.

Cabe mencionar que actualmente hay 409 cámaras instaladas por el municipio en la ciudad, 5 tipo domo, 6 con tecnología LPR en los siguientes ingresos: calle 12 y colectora norte, calle Carlos Janik y colectora norte y avenida Papa Francisco y Ruta 95.

En la oportunidad el Intendente sostuvo que dejar habilitado operativamente y poner a disposición de los vecinos el Centro de Monitoreo Municipal, permitirá poner a punto algo que era necesario ya que actualmente el Municipio cuenta con más cámaras de las que se podían monitorear con el Centro anterior.

«Actualmente, el Municipio cuenta con 410 puntos de videovigilancia en la vía pública, como así también 32 kilómetros propios de fibra óptica, que nos permiten conectar desde cada punto inalámbrico hasta 400 metros. Este edificio y red de fibra óptica también se nutren de otras acciones que en materia de prevención lleva adelante el Municipio, donde hemos superado las 250 reuniones vecinales, para tomar de primera mano las inquietudes y problemas, desprendiéndose de estas reuniones la colocación de más de 125 alarmas vecinales, en las cuales 70 ya están conectadas a este Centro de Monitoreo, tratando de alcanzar un abordaje lo mejor posible», dijo.

Por otro lado, comentó que su gestión tuvo como impronta no sacarse de encima los problemas que atraviesan los vecinos, «donde vale aclarar que hay muchos de los temas que no son una responsabilidad directa del Estado municipal».

«Estamos convencidos de que podemos involucrarnos y es lo que estamos haciendo, con las reuniones, con la posibilidad de dotar a las áreas operativas de mayores recursos materiales, aquí mismo hay un móvil que hemos adquirido para el centro de monitoreo, también hay motos y por supuesto hoy la inauguración de este edificio que está aquí a la vista de todos los saenzpeñenses, demostrando que más allá de las responsabilidades primarias, este es un tema donde nuestro esfuerzo y nuestra atención va a estar siempre en la prevención», explicó.

Por último, manifestó que su gestión no pretende quedarse en la queja sino de hacer todo lo que está a su alcance para mejorar, en la materia que sea, la calidad de vida de los vecinos.

«Hoy tratamos de transmitir la impronta de nuestra gestión a cada uno de los vecinos, que nos dieron la oportunidad y la confianza para ocupar este lugar circunstancialmente, que es lo que sabemos y lo que aprendimos, que es hacer, hacer, hacer y seguir», finalizó.

Durante el acto se contó con la presencia del presidente del Concejo Pedro Egea; el secretario de Gobierno Diego Landriscina; el secretario de Planificación, Sebastian Villalonga; el subsecretario de Modernización, Sebastian Chade; autoridades de las Fuerzas de Seguridad Pública; representantes de instituciones; concejales, funcionarios municipales y público en general.

