Leandro Zdero prometió «jerarquizar la tarea de los docentes»

«En estos 16 años, han resquebrajado el sistema educativo y es necesario recomponerlo. Vengo trabajando hace mucho tiempo con los docentes, es necesario tener un intercambio siempre, no lo hice solamente antes de ser candidato, sino ahora que soy candidato y lo haré también cuando sea gobernador», expresó Zdero, quien estuvo acompañado por el candidato a intendente de Villa Ángela, Joaquín García, y Sofía Naidenoff.

En las mesas de trabajo se abordaron temas vinculados a salarios, situación docente, capacitaciones, recursos, insumos, infraestructura y movilidad.

Durante la reunión, el candidato a gobernador afirmó que «la educación será protagonista del Chaco que se viene; para eso nos ayuda en la planificación la experiencia, el trabajo y la capacidad de Sofía Naidenoff y un gran equipo».

«DOCENTES BIEN PAGADOS, FORMADOS Y ESCUELAS EN CONDICIONES»

«Nuestro compromiso es jerarquizar la tarea de los docentes y garantizar la educación para todos; ellos deben ser reconocidos en sus salarios y contar con escuelas en condiciones en toda la provincia», afirmó, y agregó: «Vamos a tener políticas claras, para todas las regiones educativas, con docentes bien formados, con sueldos dignos y entendemos que se trata de una tarea conjunta porque no tiene sentido la educación si los chicos no aprenden o no se tiene una educación de calidad».

Asimismo, sostuvo que «necesitan los concursos, los insumos, los materiales para las escuelas y la conectividad para las instituciones», y concluyó: «Tenemos un Plan para el sistema educativo y vamos a ordenar el sistema en favor de los chaqueños».

