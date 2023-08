Caso Francovich: dictaron prisión preventiva a Javier Díaz, sospechoso que estuvo varios meses prófugo

En la jornada de ayer se conoció la resolución de la Fiscalía N°4 de Sáenz Peña a cargo del Dr. Gustavo Valero, que dictó la prisión preventiva a Javier Díaz , que se encontraba prófugo y era sospechoso de participar en el homicidio del camionero santafesino, Fernando Francovich.

Javier Díaz, más conocido por su apodo «Javi,»estuvo seis meses profugo y hace un par de semanas, se presentó a la Justicia y quedó detenido . A los pocos días prestó declaración, donde dijo no tener conocimiento del hecho que se le imputa y que no conoce a ninguno de los otros co imputados.

A su vez, los abogados defensores de Díaz, Cristian Arana y Pablo Madzarevich aseguraron que su cliente fue incriminado en el Caso Francovich a partir de las redes sociales , ya que «su camioneta que era similar a la utilizada por los atacantes del camionero».

Cabe recordad que dicha camioneta fue entregada en forma voluntaria y peritada . Del resultado de esas pericias no surgieron elementos que involucren a Díaz en la escena del crimen. «Se cotejó con las pruebas tomadas al camión y no hay nada que lo vincule, todas las pericias, inclusive las de balísticas todo dieron negativo», dijeron los abogados que se van a oponer a la prisión preventiva.

De todas maneras, debido a que el fiscal consideró que había «riesgo procesal, peligro de fuga, obstaculización de la Justicia y posible entorpecimiento de la investigación», se dictó la prisión preventiva a Díaz en la cusa que lo tiene imputado por el delito de Homicidio triplemente agravado, con participación primaria.

