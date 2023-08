El Inter Miami consigue el primer título de su historia de la mano de Messi

Inter Miami, capitaneado por el argentino Lionel Messi, logró el primer campeonato de su historia, al coronar la League Cup en una cerrada final ante Nashville, que se definió con tanda de penales (10-9) después de terminar 1-1 en el tiempo reglamentario.

El astro argentino Lionel Messi celebró este sábado su primer título con Inter Miami, al ganar la Leagues Cup en la final ante Nashville, y se consolidó como el futbolista más ganador de la historia del fútbol con 44 estrellas con cuatro camisetas diferentes.

Desde su debut en primera división en 2004, la «Pulga» ganó 35 trofeos con Barcelona, cinco con el seleccionado argentino, tres con París Saint-Germain y uno con Inter Miami, al que se incorporó el mes pasado.

La Leagues Cup se trata de su primera celebración tras la conquista del mayor objetivo de su carrera: la Copa Mundial de la FIFA 2022, alcanza en Qatar en diciembre pasado.

El capitán argentino anotó una decena de goles en los siete juegos del Inter Miami rumbo al primer campeonato de su joven historia. Su presencia en la red se acreditó en todos los partidos de la campaña: Cruz Azul (1), Atlanta United (2), Orlando (2), Dallas (2), Charlotte (1), Philadelphia Union (1) y Nashville (1).

Messi, de 36 años, se despegó de sus excompañero en Barcelona, el brasileño Dani Alves, que fue 43 veces campeón en su paso por Bahía de Brasil, Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG, San Pablo y la selección de Brasil.

La cuenta del lateral brasileño, no obstante, varía de acuerdo a la consideración de algunas conquistas. Las estadísticas más favorables le atribuyen dos títulos en Bahía, que el equipo obtuvo antes de su debut oficial en primera división, y una Supercopa de Francia, que en rigor no disputó por una lesión ligamentaria de rodilla.

Messi tendrá rápidamente una nueva oportunidad para sumar otra estrella cuando Inter Miami se enfrente el miércoles próximo ante Cincinnati en busca de la final de la US Open Cup, que se definirá en septiembre con Houston Dynamo o Real Salt Lake como rival.

Detalle de los títulos de Messi

Barcelona (35)

4 Champions League: 2005/06, 2008/09, 2010/11 y 2014/15.

10 Ligas de España: 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18 y 2018/19.

7 Copas del Rey: 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 y 2020/21.

3 Mundiales de Clubes: 2009, 2011 y 2015.

3 Supercopas de Europa: 2009/10, 2011/12 y 2015/16.

8 Supercopas de España: 2005/06, 2006/07, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2016/17 y 2018/19.

París Saint-Germain (3)

2 Ligue 1: 2021/22 y 2022/23.

1 Supercopa de Francia: 2022/23.

Inter Miami (1)

1 Leagues Cup 2023.

Selección Argentina (5)

1 Mundial Sub-20: 2005.

1 Oro Olímpico: 2008.

1 Copa América: 2021

1 Finalissima: 2022

1 Mundial FIFA: 2022.

Fuente: Télam

