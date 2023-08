Falleció Chico Novarro, a los 88 años

Murió el músico Chico Novarro, a los 88 años, así lo confirmó su hijo a través de las redes sociales. “Se fue mi papá, hermoso y amado”, expresó el también artista Pablo Novak. Según pudo saber LA NACION, en el último tiempo el cantante y compositor había sufrido algunos embates de salud, propios de la edad, pero también a raíz del Covid, y le habían efectado su movilidad.

Durante una entrevista con este medio, realizada en septiembre de 2022, su hija Julieta había hablado de los problemas de salud que había enfrentado el artista. “Tuvo muchas cosas: neumonía varias veces, Covid. Pensá que tiene Epoc y es asmático, su capacidad pulmonar es complicada pero no se da por vencido a su edad. Está en su casa, siempre luchándola, con mi mamá (Cristina Alessandro), que volvió a vivir con él porque se habían separado, pero igual tenían muy buen vínculo. Hoy se acompañan mutuamente”, revelaba por entonces la actriz.

Un apasionado de la música

Pocos sabían que en realidad Chico Novarro nació como Bernardo Mitnik . Estuvo activo hasta que su salud se lo permitió, incluso en 2021 habló con LA NACION sobre los deseos y sueños que tenía pendientes respecto de su extensa carrera.

Actor, intérprete, músico, fue uno de los autores más prolíficos de nuestro país y entre sus casi 700 canciones hay cumbias colombianas, boleros, tangos, canciones populares y jazz. Nació en Santa Fe, el 4 de septiembre de 1933 y tiempo después con su familia se mudaron a Córdoba. “Yo tendría apenas 10 años cuando empecé a estudiar en el Liceo Municipal de Santa Fe, donde se aprende música. Después nos mudamos a las sierras de Córdoba, donde tuve muy buenos maestros y me hice músico profesional. Recién empecé a escribir a los 30 años. Hubiera preferido quizá ser más músico, haber tenido un estudio más completo de algún instrumento. Estudié, es verdad, pero no en la medida que hubiera querido. Me hubiera gustado ser un músico más importante”, recordó el artista en una de las últimas entrevistas que hizo con este medio.

Se hizo conocido luego de pasar por el exitoso Club del Clan en la década del 60 y desde entonces siguió creciendo como solista. Fue gracias al bolero que pudo aunar sus inquietudes jazzísticas con su gran talento como melodista y así surgió una de sus canciones más emblemáticas “Algo contigo”. Pero también quedarán en el recuerdo otros inolvidables temas suyos como “Arrancame la vida” o hits como “El Camaleón” y “El Orangután”, que Novarro consideraba casi “pecados de juventud”.

“Hubiera preferido quizá ser más músico, haber tenido un estudio más completo de algún instrumento. Estudié, es verdad, pero no en la medida que hubiera querido. Me hubiera gustado ser un músico más importante”, le decía a LA NACION hace un tiempo.

Uno de sus últimos trabajos fue editar sus canciones en duetos con otros artistas latinoamericanos y con producción del actor Matías Santoiani. Gracias a su extensa trayectoria, en 2014 recibió la mención Ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, otorgada por la legislatura porteña.

Además de su amor por la música, otra de las grandes cosas que logró cosechar en su vida fue su familia. Novarro tuvo cuatro hijos: Pablo, la actriz Julieta Novarro, Marcela y Carolina. Además disfrutaba de sus nietos Lola, Bruno, Esmeralda y Marcos .

Su hijo Pablo, que siguió sus pasos, lo despidió en Instagram con un dulce posteo. El actor compartió dos fotos junto a su padre, una de cuando era pequeño y una reciente, en donde se los ve haciendo los mismos gestos. Como epígrafe se limitó a poner un emoticón de corazón, resumiendo sin palabras el amor que sentía por su progenitor.

“Lo más lindo es haberme consagrado como padre y abuelo. Lo mejor que tengo es mi familia y estoy contento porque en este momento difícil que vivimos, los chicos pueden tener inquietudes, seguir estudiando, trabajando. Y agradezco que mi trabajo sea reconocido, eso también me da mucha felicidad”, decía como resumen de una extensa y feliz vida, cuyo legado quedará marcado para siempre gracias a su música.

