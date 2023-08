Arrestaron al hombre que golpeó en los glúteos a una mujer mientras iba en bici en plena avenida

En la mañana de este miércoles se dio a conocer a través de redes sociales una grave situación de acoso callejero cuando una mujer denunció que un hombre la golpeó desde atrás cuando ella iba en bici.

El agresor, que se movilizaba en motocicleta, fue rápidamente identificado por la víctima, pero no pudo alcanzarlo ya que huyó por calles laterales. Todo sucedió sobre avenida Vélez Sarsfield al 600, ciudad de Resistencia.

En este marco, la mujer agredida expuso en sus redes sociales que el autor del hecho está detenido en la Comisaría Octava de Resistencia y el suceso fue caratulado como «abuso simple». En este sentido detalló que a una mujer ya le había pasado lo mismo y fue ella quien vio el caso y aportó los datos necesarios para poder identificarlo.

«Gracias al novio de May que se comunicó y me contó que ella pasó por lo mismo, y me pasaron todos los datos, vamos a poder tener dos denuncias en su contra. Y tiene que ir preso, perder su laburo, todo!», comentó la joven en Facebook.

En relación a la detención, explicó: «estaba en la comisaría de la mujer por Alvear, cuando escucho la puerta, levanto la mirada y saben quién era? Si! El que nos pegó a Mayra y a mí! Parecía que vió un fantasma, empezó a decir que él no hizo nada q él estaba trabajando! Me fui al humo y salieron 5 policías a pararme. Ya está preso en la 8va y lo caratularon como ABUSO SIMPLE! No como acoso callejero!».

