Caso Cecilia: cómo influyen los resultados negativos en muestras de sangre

Nelia Velázquez, integrante del Equipo Fiscal Especial (EFE) que investiga el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, se refirió este viernes a las últimas pericias, que indican que las muestras de sangre halladas en la camioneta de César Sena no son de la víctima.

«Llegó el resultado de una de las tantas que se levantaron con luminol. Esta había dado positivo a sangre humana, había sido tomada del asiento trasero de la camioneta, fue cotejado con la familia (mamá y hermana) y nos informaron que no se corresponden con ellas», señaló la fiscal.

En esa línea, sostuvo que este resultado «no afecta a la teoría» del Equipo Fiscal Especial, y explicó: «Respecto a la investigación, nosotros, con la teoría que manejabamos, teníamos la sospecha de que no era de Cecilia porque sostenemos que ella fue trasladada en la caja de la camioneta, y esta muestra fue levantada en la parte de adentro, en los asientos de atrás».

«A nuestras pruebas no afecta, a nuestra teoría no afecta. Obviamente que en caso de ser positivo iba a modificarse la teoría, iban a buscarse más pruebas, pero esto sostiene la teoría», y agregó que «en la caja (de la camioneta) no se encontró nada».

Sin embargo, la fiscal Velázquez recordó que «el ADN positivo a Cecilia han sido las muestras levantadas de un mueble y un colchón, que fueron donados posteriormente, pero que se conoce que estaban dentro de la pieza donde sostenemos que se produjo la muerte».

«En esa misma habitación, del piso, se levantaron varias muestras, y una dio positivo a sangre humana, que se cotejó y coincide con el ADN de ella», señaló.

«HAY PRUEBAS SUFICIENTES»

Por otro lado, la fiscal Velázquez sostuvo que «se llegó hasta acá con dos prisiones preventivas sostenidas y firmes porque hay pruebas suficientes para sostener que Cecilia entró (a la casa de la familia Sena) y nunca salió por sus propios medios, y que en el momento dado en que se dio muerte solamente se encontraban tres personas que los tenemos ubicados (César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña), no solo por las cámaras, también con celdas telefónicas».

Además, confirmó que Osuna tuvo que abandonar la defensa de César Sena por «conflicto de intereses», y explicó que esto se dio luego de las audiencias de oposición, por lo cual el hijo de Emerenciano y Marcela Acuña será patrocinado por un defensor oficial.

«En las audiencias de la semana pasada, donde se trató a Marcela Acuña con su defensa y Emerenciano Sena con su defensa, surgieron intereses contrapuestos en cuanto a sus fundamentos, ya que la defensa de Acuña hizo responsable a César y la de Emerenciano adhirió a esta», indicó.

Asimismo, explicó que se consideró que «existe la posibilidad de intereses contrapuestos en la defensa de César y Emerenciano, y tenemos que evitar nulidades futuras».

«Atento a ello, se dispone el apartamiento, se hizo una apelación, se planteó y se rechazó. El mismo día de esta audiencia, se lo trajo a César y se habló con él, se notificó, porque si no tiene un abogado particular que quiera brindar y designar, quien queda es el defensor oficial», finalizó.

Comentarios