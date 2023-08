Últimos dos días para inscribirse al Procrear y acceder a una vivienda propia en Sáenz Peña

Desde el mes de julio el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat anunció la apertura de dos sorteos para las líneas Desarrollos Urbanísticos y Lotes con Servicios de Procrear II.

En el mismo se ofrecerán 2000 viviendas en 16 provincias, una de ellas es Chaco, y 1456 lotes en 52 predios en once provincias. Las inscripciones estarán disponibles hasta el lunes 14 de agosto, por lo que quedan dos días para inscribirse.

Existen dos modalidades de inscripción: una para postulantes menores de 35 años (Destino Joven) y otra para mayores de 36 años (Inscripción General).

La línea Lotes con Servicios permite adquirir un crédito para acceder a un terreno con servicios básicos para edificar una vivienda unifamiliar. El formulario de inscripción está disponible en el sitio web del Ministerio, y la fecha límite es el 14 de agosto a las 23.59. Los menores de 35 años deben inscribirse en Destino Joven, y los postulantes entre 36 y 64 años en Inscripción General.

El monto máximo por lote es de $3 millones, con seis cuotas fijas en pesos durante los primeros seis meses. El saldo restante se otorgará en pesos, a tasa cero, con ajuste de capital por coeficiente Casa Propia.

REQUISITOS

Los requisitos para participar en Procrear 2023 incluyen ser argentino/a o extranjero con residencia permanente, tener ingresos de trabajos formales, jubilaciones o pensiones dentro del rango de 1,5 a 8 salarios mínimos, vitales y móviles, contar con DNI vigente, tener entre 18 y 64 años al momento de la inscripción, no ser propietarios o copropietarios de bienes inmuebles (salvo excepciones en las Bases y Condiciones), no registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses, no estar inhibido/a, y registrar 12 meses de antigüedad en la actividad laboral.

REQUISITOS ADICIONALES

Además de los requisitos ya mencionados, los postulantes no deben haber resultado beneficiados con planes de vivienda en los últimos 10 años. Tampoco deben tener bienes inmuebles registrados a su nombre ni como propietarios ni como copropietarios. Los ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente deben estar entre 1 y 10 salarios mínimos, y se debe demostrar una continuidad laboral registrada de al menos 12 meses. No deben registrarse embargos, peticiones o declaraciones de concurso o quiebra, y no deben registrarse juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco años.

DESARROLLOS URBANÍSTICOS DISPONIBLES

En esta nueva edición del programa, se sortearán créditos hipotecarios para adquirir un hogar en diversos desarrollos urbanísticos ubicados en 15 jurisdicciones del país. Algunas de las provincias incluyen Buenos Aires, Chaco, Chubut, Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Salta, San Juan, Misiones, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

INSCRIPCIÓN

Para inscribirse en el sorteo del Procrear II, los interesados deben ingresar al enlace proporcionado en el sitio web oficial, elegir el predio al que deseen acceder mediante «Inscripciones – nuevos predios», leer las bases y condiciones, e inscribirse.

Desde la apertura de las inscripciones, más de 93 mil individuos ya se han anotado para participar, aspirando a acceder a uno de los créditos para las más de 1800 viviendas en casi 50 desarrollos del país, con algunos barrios añadidos recientemente. La fecha límite para la inscripción es el lunes 14 de agosto a las 23:59 horas.

