La madre de Cecilia acompañada de Burlando se reunirá en la mañana de este jueves con Capitanich

Uno de los abogados de la familia de Cecilia Strzyzowski, Juan Arregín, confirmó a RADIO CIUDAD en el arranque de esta jornada que Gloria, madre de la joven desaparecida desde el 2 de junio, a las 8:30 de la mañana será recibida en Casa de Gobierno por el primer mandatario. En esta oportunidad, sólo estará acompañada por el letrado porteño Fernando Burlando. »Yo no fui invitado a esa reunión», dijo.

En ese sentido, Arregín señaló que en los primeros minutos de este jueves que, fue la propia Gloria Romero quien le comunicó que asistirá a la reunión con el gobernador Capitanich, pero solo acompañada de Burlando que en la víspera arribó a la capital del Chaco.

De esta manera, el letrado desmintió lo que había afirmado 48 horas atrás al Diario El Litoral de Corrientes, cuando señaló que “Gloria no se va a reunir con Capitanich porque no le hace bien”, según tituló el matutino de la vecina provincia.

“Después de 60 días y porque políticamente le conviene buscan reunirse con Gloria y no nos dicen para qué. Lo que nosotros necesitamos es que dejen trabajar a los fiscales y que la política no se meta en esta causa”, señaló Arregín según lo publicado por ese medio.

Vale recordar que el pasado lunes 31 de julio por la tarde, durante su visita a Resistencia, el presidente Alberto Fernández recibió a Gloria Romero en una audiencia de casi dos horas en el Aeropuerto, antes de que el primer mandatario regresara a Capital Federal.