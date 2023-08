Crimen de Morena: La autopsia reveló que murió por una hemorragia producto de un golpe abdominal

Se confirmó que se aprehendieron siete personas y finalmente solo dos quedaron detenidos como sospechosos del crimen

Tras la huida de los delincuentes, un hombre se acercó a asistir a la víctima, pero la niña quedó sentada en el asfalto sin poder reincorporarse.

Mientras esperaba asistencia médica, la niña se descompensó. Al llegar la ambulancia del SAME, el médico realizó maniobras de reanimación. Finalmente, Morena fue trasladada en estado crítico al Hospital Evita, donde falleció como consecuencia de una hemorragía interna producto de los golpes que recibió la nena de 11 años.

Florencia, madre de una compañera de la nena, relató al canal Todo Noticias cómo fueron los minutos después del ataque. «Yo estaba en la puerta del colegio, se escuchan los gritos, me acerco, la nena ya estaba tirada en el piso, estaba consciente como lo ven en el video. Le arrebatan el celular y el barrendero es quien la rescata y pega el grito de ayuda. Sé que le pegan dos piñas en el estómago a la nena, le arrebatan el celular y la arrastran. La levantamos y la llevamos al colegio. Después, la nena ya estaba inconsciente y no respondía», dijo la mujer.

Fuentes policiales indicaron que, en la caída, la chica se golpeó en la cabeza y que ello pudo tener relación con el cuadro que presentó cuando llegó la ambulancia del SAME.

«Llegó en condiciones críticas a las 8.30 a nuestro hospital provincial, derivada a través del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias), y a partir de eso se generó una reanimación cardiopulmonar avanzada, teniendo buena respuesta en los primeros minutos. Eso nos permitió llevarla a la terapia intensiva pediátrica con la que también contamos aquí en nuestro hospital y a las 9.30 finalmente fallece», relató Javier Maroni, director del mencionado sanatorio del sur del conurbano.

Según precisó el directivo, Morena llegó al centro de salud inconsciente y con «muchas» heridas. «Ella llegó inconsciente con un mínimo latido cardíaco producto de la reanimación que se le venía haciendo en la ambulancia y en la escuela. Tenemos entendido que ahí había dos enfermeras, que eran mamás de otros alumnos, quienes habían iniciado la reanimación», detalló Maroni.

Dos personas detenidas

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, confirmó que hay dos personas detenidas por el crimen, ambas mayores de 18 años.

«Es un hecho lamentable, triste, conmovedor. Ya tenemos a los dos jóvenes detenidos y tenemos secuestrada la moto. Incluso los dos cascos que usaron al momento del hecho. Recién terminamos los procedimientos y para la fiscal, con quien hablé recién, el caso ya está cerrado», dijo Berni en declaraciones al canal C5N.

Por la tarde, vecinos del barrio donde ocurrió el hecho, Villa Diamante, protagonizaron algunos incidentes y arrojaron piedras contra el frente de la comisaría 5ta. de Lanús, ubicada en la calle Warnes al 3000, donde están alojados los detenidos.

El caso es investigado por la fiscal Silvia Bussano, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lanús, quien caratuló la causa como «homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento», delito por el que serán indagados mañana los dos detenidos por el hecho.

En tanto, en horas de la tarde se confirmó que el mediático abogado Fernando Burlando representará a la mamá de Morena en la causa.

La marcha de los familiares

Por su parte, allegados a la niña informaron que este miércoles a la tarde realizarán una movilización para pedir justicia por Morena y más seguridad en la zona.

La actividad está convocada para las 15 en la Plaza Giardino, ubicada en la calle San Vladimiro 5540 de Lanús.



«Esas cuadras donde está el colegio es zona de nadie. Muchas veces reclamaron seguridad. ¿Tiene que perder la vida un chico para que haya seguridad?«, preguntó entre lágrimas María, la madre de Morena, quien se encuentra en la provincia de Salta por el bautismo de otro de sus hijos.

«Mi hija arregló con mi mamá lo de ir caminando a la escuela. No estuve nunca de acuerdo de que vaya sola», sostuvo la mujer, visiblemente conmocionada. «Sé que no me la van a devolver más. Es un momento muy duro, no lo puedo creer. Ayer estaba hablando con ella y hoy pasa esto, pido justicia por mi hija«, concluyó.

Tras la movilización y el reclamo en las puertas de la Comisaría, un grupo de vecinos, familiares y amigos de la menor asesinada, convocó a una marcha por las calles céntricas del municipio de Lanús para reclamar Justicia y mayor seguridad.

Desde las 19, el grupo partió de la estación de Lanús hacia la municipalidad con pancartas y cánticos pidiendo «seguridad y justicia».

«Hace más de 30 años que vivo en Lanús y nunca vi nada similar a lo que sucedió hoy con esta chiquita, con la saña y la violencia», expresó uno de los vecinos, que tenía entre sus manos un cartel con la cara de Morena.

«Nunca Lanús fue tan inseguro como en este momento. Hay cero vigilancia en las calles. Acá nos cuidamos entre nosotros (los vecinos), armando grupos de WhatsApp y poniendo alarmas vecinales», sumó otra vecina.

«La inseguridad es total acá. No hay vigilancia de nada», completó un tercero

Comentarios