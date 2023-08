Rige un alerta amarilla por tormentas fuertes en el sudeste del Chaco

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió hoy una alerta amarilla por tormentas para el sudeste provincial y un área que cubre algunas regiones de Corrientes y Misiones

En el plano local, los departamentos afectados son Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando, donde se encuentra la capital de la provincia.

Según informó el SMN, se espera que las tormentas estén acompañadas por ráfagas, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

Por el nivel amarillo que refiere a «posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas», el organismo nacional pidió a la población no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, se espera que hasta el miércoles se mantengan las condiciones inestables en la región.