El Tribunal Electoral del Chaco reasigna la transmisión de los debates prelectorales a Canal 9

Mediante la Resolución Nº 184, e Tribunal Electoral de la Provincia del Chaco decidió reasignar la trasmisión televisiva de los debates preelectorales que se realizarán en Charata el 27 y 28 de agosto y en Resistencia el 4 y 5 de septiembre. De esta manera, el organismo resolvió reasignar a TV Resistencia S.A. (Canal 9) la trasmisión de los debates electorales y en la misma Resolución declara «inadmisible la oferta presentada Medios y Televisión Federal S.A. -Norte Grande Federal», a la que en un primer momento se le había asignado la transmisión. Como se sabe, las elecciones provinciales se realizarán en el Chaco el próximo 17 de septiembre.

Según el punto 1 de la resolución 184 el Tribunal Electoral del Chaco se resuelve: «Declarar inadmisible la oferta presentada por Medios y Televisión Federal S.A. -Norte Grande Federal». En el punto 2, se deja sin efecto el Punto 1 de la Resolución Nº 179/2023, por el cual se asignaba a Medios y Televisión Federal S.A. -Norte Grande Federal- los derechos de producción y transmisión de los debates preelectorales. Finalmente, resuelve asignar a TV Resistencia S.A. los derechos de producción y transmisión de los debates preelectorales, en los términos y con el alcance establecido en el artículo 8 de la Ley 2113-Q, por el monto de 39.098.206 pesos.

Cabe recordar que la empresa de la familia Linke (propietaria de Canal 9) a través de una presentación ante el Tribunal Electoral del Chaco, se opuso a la adjudicación de la transmisión de los debates pre electorales otorgada a la señal Norte Grande Federal (NGF), cuyo propietario es Marcelo Rubiolo. Canal 9 (TV Resistencia SA) a través de sus apoderados legales Jorge Alcántara y Alejandro Fisher, realizó una presentación ante el Tribunal donde se hizo una oposición a la resolución 179/23 que otorgó la transmisión a NGF, solicitando su nulidad. En la oportunidad, cuestionaba entre los principales puntos que «NGF no cumple con lo solicitado para realizar dichas transmisiones debido a que no es una señal de televisión abierta (está habilitada como televisión digital abierta, que no es lo mismo); no tiene alcance provincial, ya que sólo está habilitada para la zona de Resistencia, y ni siquiera puede transmitir por Internet o redes sociales debido a que esas vías se encuentran restringidas en el marco de un litigio judicial, justamente”.