Centenario de INTA Sáenz Peña: consenso para reforzar el desarrollo y la investigación ante el desafío de la trazabilidad

Tanto desde el Estado Provincial, encabezado por el gobernador Jorge Capitanich, como los diferentes referentes técnicos a nivel nacional, regional y local, del INTA, este centenario marca los desafíos que tiene la cadena algodonera, y el impacto del desarrollo y la investigación para cumplir con la sustentabilidad y la trazabilidad.

“Creo que vamos a un ‘tokenizado’ que llamamos de tierra, o sea la trazabilidad y la calidad total en el proceso desde que arranca, porque ya la semilla tiene que tener un sistema de trazabilidad hasta que llega al producto final, al cliente digamos. En Chaco, tenemos una gran experiencia, estamos desarrollando variedades de algodón en conjunto con las empresas textiles, esa común unión es la que queremos trabajar y la que queremos trasmitir. Esto tiene que ver dentro de sistemas de rotación, con sistemas para preservar agroecológicamente el medio ambiente y todo eso ponerlo en valor, para que la gente sepa que no es simplemente una remera lo que nos ponemos, una camisa, es trabajo y trabajo con calidad y trabajo de trazabilidad”, expresó el ingeniero Mariano Garmendia, presidente del INTA Argentina.

Crecer más, a 20 años

En tanto que, la ingeniera Diana Piedra, directora de la Región INTA Chaco Formosa manifestó “Esta experimental, que es la experimental madre de todas las que tenemos en la regional, junto con la de El Colorado en Formosa, Ingeniero Juárez en el oeste de Formosa, Las Breñas en el sudoeste, Colonia Benítez en el este de Chaco, pero esta es la mamá de las experimentales, es un poco la que marca el rumbo de lo que hace el INTA en Chaco y Formosa y es una experimental que siempre resaltó”

“Esta Experimental se caracteriza por escuchar mucho a los productores, por estar muy atento a la demanda. Prueba de ello es la obtención de las variedades transgénicas, cuando hace unos años atrás INTA no trabajaba con variedades transgénicas y decidimos hacerlo porque era una demanda concreta de los productores, ese es un ejemplo de lo que creemos tiene que ser el modus operandi –digamos- institucional que es estar atento a lo que el productor necesita”, remarcó. En cuanto a lo que viene, Piedra instó “creo que el tema de cómo atravesar los desafíos tiene que ver con un muy buen esquema de planificación y un muy buen ejercicio de priorización. Esta experimental tiene en claro lo que va a buscar en algodón durante los próximos 20 años, sabe cuál es el camino que quiere perseguir en términos de investigación y transferencia en algodón para los próximos 20 años. Hace mucho tiempo que estamos empujando un programa de calidad, de certificación de la calidad del algodón argentino y no nos va a quedar otra salida porque el mundo va por ahí, el mundo algodonero va por ahí,

Iván Bonacic, director del experimental del INTA

Potenciar el INTA para potenciar la producción



“Hace muchos años que estoy en la experimental, pero desde muy jovencito conozco, porque vengo de una familia ‘intiana’, mi madre también trabajó aquí, así que es como una doble emoción hoy estar presidiendo, dirigiendo este experimental en su centenario. Un experimental que es netamente algodonera, que nació como algodonera y sigue siendo hoy un centro de investigación algodonero de relevancia en el país”, contó el ingeniero Ivan Bonacic, director de la EEA INTA Sáenz Peña

“Nuestras variedades hoy, que desde 2018 salieron al mercado, están casi en el 50% del área, lo cual para nosotros es un buen indicador; no obstante seguimos trabajando. Estamos prontos a inscribir una variedad con tecnología IMI, por ejemplo, que es un desarrollo totalmente institucional, variedades tolerantes a picudo, que son un poco más a largo plazo, pero también son líneas de trabajo que se vienen realizando, en este caso, en convenio con las provincias algodoneras, pero tenemos todo un portfolio de propuestas hacia el futuro, que digamos, creemos nosotros que por lo menos por 15 años más tenemos eventos para ir desarrollando resistencia a glucosinato de amonio, resistencia a fosfito, líneas que estamos trabajando en cuestiones de genética”, detalló

En su mensaje final, el director de la institución remarcó “si pretenden potenciar el sector productivo potencien el INTA que es una gran herramienta para eso, puede servir como una gran herramienta para potenciar el sector productivo”.

Investigación y desarrollo como política de Estado

En su discurso, el gobernador de Chaco destacó muchos hitos del trabajo de INTA, pero remarcó “lo más importante es interpretar que la investigación y el desarrollo es una política que merece tener una aprobación y un consenso global de la sociedad argentina. No hay investigación y desarrollo sin una política de Estado. Y esa política de Estado significa que nosotros, en la República Argentina hoy, vamos hacia el año 2030 con una ley al 1.02% del Producto Interno Bruto. La Argentina está en 0,26 a 0,36 de inversión en el Producto Interno Bruto. Otros países del mundo están en 5 o 6%. Debemos progresivamente llegar a una línea entre sector público y privado de 3% de inversión en investigación y desarrollo en el Producto Interno Bruto”.

“Si no hay investigación y desarrollo, no hay progreso tecnológico. Y si no hay progreso tecnológico, no hay incremento de productividad y rendimiento. Y si no hay incremento de productividad y rendimiento, no tenemos capacidad para proteger un ecosistema productivo en donde emprendedores, productores, técnicos, profesionales y Estado puedan, en forma concomitante, generar las condiciones para el progreso y el desarrollo de nuestras comunidades”, agregó

“Hoy tenemos que rendir un merecido homenaje para aquellos técnicos, profesionales, y trabajadores y trabajadoras que durante largas horas en el anonimato más distante han contribuido al progreso y el desarrollo de nuestra provincia y de nuestra patria”.

