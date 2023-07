«Sigo sin saber dónde está el cuerpo de mi hija»: el dolor de Gloria Romero por la marcha a favor de los Sena

Minutos antes del cruce, la madre de Cecilia Strzyzowski fue notificada sobre los resultados negativos de los análisis realizados a los huesos hallados en el Río Tragadero y, que se presumen, son de la joven chaqueña.

En la mañana de este viernes se vivió en las calles de Resistencia una polémica situación en la que Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, se cruzó a militantes que se manifestaban pidiendo la liberación de Emerenciano Sena.

Cabe resaltar que el dirigente piquetero está detenido, al igual que otras seis personas, imputado por el delito de «homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de co-autor» por la causa que investiga la desaparición y muerte de la joven de 28 años.

Los militantes de Sena se convocaron sobre avenida 9 de Julio y fue allí donde se dio el cruce con Gloria. «Fuerza Emerenciano», le gritaron en la cara a Romero quien se encontraba visiblemente molesta y dolida. Otros la acusaban de usar la muerte de su hija y otro violento le gritó: «Abandonás a tu hija y ahora pedís justicia».

En este marco, a las horas de lo sucedido, Romero se expresó a través de su cuenta persona de Instagram y afirmó que «estuvo mal». En el momento, la mujer fue sacada por sus custodios y personal policial luego de que uno de los manifestantes intentara golpearla por la espalda.

Según detalló Gloria, ella se encontraba en Fiscalía porque la llamaron para darle a conocer los resultados de los análisis de los huesos encontrados en el Río Tragadero, que se presumen corresponden a Cecilia, y que dieron negativo debido al estado de calcinación en el que se encontraban.

«Lo que yo hice hoy estuvo mal, estaba muy enojada. Me dijeron que ya pudieron identificar de que partes del cuerpo son los huesos, pero no pudieron sacar el ADN», dijo la madre de Cecilia entre lágrimas a través de Instagram.

Sobre esta línea, continúa: «Salí con bronca y dolor porque quería cerrar el ciclo, quería llevar los huesitos a Itatí para saber que ahí estaba mi hija, pero sigo sin saber dónde está el cuerpo de ella. Tal vez ese pueda ser el cuerpo de mi hija, pero nunca me lo van a poder decir porque lo quemaron y lo arruinaron».

La madre de Cecilia organizó numerosas marchas en su nombre y expresó que, a raíz del enfrentamiento de esta mañana, mucha gente le pidió una convocatoria para el fin semana. «Mucha gente me dice que armemos una marcha el fin de semana, pero no me voy a enfrentar a esa gente, no le voy a dar el gusto».

«En lugar de pedir la libertad de Emerenciano deberían pedir la libertad de ustedes», dijo contundente. Asimismo, confirmó que no habrá una nueva manifestación excepto la del próximo 3 de agosto, día en el que Cecilia cumpliría años. «Voy a hacer el cumple de Cecilia el 3 de agosto y no pienso sumarme al juego de ellos. Vengan, es importante el número de ese día y la cantidad de gente que vaya, vengan de todos lados, por favor», pidió a la comunidad.