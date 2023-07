El Congreso Provincial del PJ pasó a cuarto intermedio para el viernes para contar con la presencia del gobernador

En el Club Acción de Sáenz Peña, dirigentes históricos y de peso político se reunieron para debatir acerca del presente electoral y pedir por la unidad de todo el peronismo. Buscarán reanudar el encuentro el próximo viernes para contar con la presencia del gobernador.

Dirigentes de peso político dentro del Partido Justicialista llevaron adelante el Congreso Provincial bajo la consigna de enviar un fuerte mensaje de unidad peronista de cara a las elecciones generales, tras la derrota sufrida en las PASO.

El encuentro estuvo programado para las 11 en el Club Acción de Sáenz Peña, pero comenzó casi una hora más tarde. En las últimas semanas hubo expectativa acerca de un posible acuerdo entre Jorge Capitanich y Gustavo Martínez -los dos líderes del peronismo con mayor cantidad de votos-. Entre los presentes se encontraron diputados, dirigentes históricos, intendentes y otros referentes. Se esperaba la llegada del gobernador al encuentro, pero finalmente esto no sucedió.

Uno de los objetivos era la asunción de nuevas autoridades. En este sentido, la diputada provincial Claudia Lorenza Panzardi asumió como presidente y Diego Bernachea como presidente alterno.

Bernachea, intendente de Presidencia de la Plaza, fue uno de los primeros en agarrar el micrófono una vez iniciado el Congreso, y agradeció el consenso requerido para poder llevar adelante la reunión. En este sentido, dijo que el Congreso es dividido en dos partes: «Uno, una parte política que tiene un mensaje político al que se quiere llegar a cada uno de los compañeros, pero por sobre todo al pueblo. Y luego, ya ir a las formalidades del Congreso para también terminar con un debate, un análisis».

El intendente remarcó que este evento es «una conversación» que el PJ se debía «hace rato, y que por ahí, por situaciones de la pandemia y otras cuestiones», no fue posible el acercamiento.

La dirigente local, y actual concejal de Sáenz Peña, Luisina Lita, fue quien dio la bienvenida a todos los presentes luego y envió desde el escenario un marcado mensaje político en apoyo al gobernador Jorge Capitanich: «Quiero agradecer que este Congreso se desarrolle acá. Estamos en el medio de la provincia, asi que a todos les es un poco más fácil a Sáenz Peña y no a Resistencia como siempre».

«Estamos en un tiempo difícil. Todos lo sabemos. Particularmente y por la historia de mi familia más que nada, tengo muchos recuerdos de los años 90, de los 2000, y del 2007. De la victoria de nuestro partido político. He visto llorar, reír, enojarse a muchos dirigentes…pero aquellos dirigentes, tengan la grandeza de poder trabajar para nuestro partido político», dijo.

Y agregó: «Hemos venido de un montón de fracasos, asi que no dejemos que eso vuelva a suceder porque sabemos muy bien de qué son capaces los correligionarios. Sabemos de qué son capaces en Cambiemos. Los compañeros no podían nisiquiera tocar la puerta de la Casa de Gobierno, y eso es la grandeza de Coqui Capitanich. Nuestro gobernador no pregunta si sos radical, Cambiemos, socialista, comunista…nosotros abrimos para el pueblo, y eso es lo que nos diferencia».

El diputado nacional oriundo de San Martín, Aldo Leiva, hizo hincapié en la fortaleza del peronismo, habló del caso Cecilia Strzyzowski y llamó a diferenciar un hecho policial de un hecho político.

«Tenemos un gran desafío, parecido al 2007, muy parecido al 2019 donde parecía que teníamos todas las fichas acomodadas. En el 2007, habían placas rojas de Crónica diciendo «Ángel Rozas ganó por más del 3%»«, dijo el diputado que buscará renovar una posición nacional.

Luego, sentenció: «Es muy importante lo que podamos hacer nosotros desde el lugar que nos toca. Tenemos que decirle a cada uno de los chaqueños, que un hecho policial no se puede convertir en una herramienta política, que eso es criminal. Pero también tenemos que decirle a cada uno de los chaqueños que, si hay alguien a quien le duele -el caso-, es al peronismo de Chaco, porque siempre estuvo».

Según Leiva, «al peronismo de Chaco sin ninguna duda le duele lo de Cecilia». Es por ello que llamó a la militancia: «Tienen que salir a decirle a cada vecino: «no te equivoques, nosotros los peronistas no nos podemos hacer responsables de las acciones individuales de los hombres, pero sí nos hacemos responsables de las cosas que nos corresponden»».

Diario Chaco

Comentarios