Niremperger: “El plan de vuelo tenía registrado dos aeropuertos de Bolivia, por lo tanto, el haber pasado la frontera significaría un vuelo irregular”

La jueza federal de Resistencia habló sobre los avances en la causa por la avioneta narco caída en Avia Terai. Hasta el momento se encuentran dos personas detenidas. La semana que viene tomarán contacto con las autoridades bolivianas para ver qué datos pueden aportar.

Zunilda Niremperger, jueza federal de Resistencia, dialogó con Radio Provincia del Chaco sobre los avances en la causa por la avioneta narco caída en Avia Terai el 18 de julio e informó que se encuentran “en los primeros movimientos” de la investigación. Cabe destacar que el pasado miércoles 26, la Fiscalía Federal de Sáenz Peña declinó su competencia dado que el caso estaría vinculado con una investigación ya abierta hace dos años.

En este sentido, Niremperger informó: “Se pudo conocer que: la nave era de matrícula boliviana, no era robada, había sido transferida a una persona en abril y que tenía un plan de vuelo en la fecha que fue encontrada”. Asimismo, señaló que “el plan de vuelo tenía registrado dos aeropuertos de Bolivia, por lo tanto, el haber pasado la frontera significaría un vuelo irregular, un plan no identificado”.

Siguiendo por la misma línea, la jueza explicó que se encuentran detenidos tanto el propietario de la nave como el piloto registrado. Ante las hipótesis que circulan sobre si estas personas eran las que estaban en la avioneta, Niremperger dijo: “Yo no le puedo asegurar eso, pero suponemos que no porque se habla que quién bajó de la nave era un masculino y un femenino”. No obstante, aclaró que son “sólo suposiciones” y que por ahora “no tienen ese dato”.

Por otra parte, sobre los informes de Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Fuerza Aérea, dijo que no tienen “datos relevantes relacionados con este hecho con posterioridad”. “Estamos nuevamente comenzando a hacer determinadas medidas y a enfatizar algunas que se habían hecho y que quedaron inconclusas”, detalló. Asimismo, informó que la próxima semana tomarán contacto con las autoridades bolivianas “para ver qué datos pueden aportar para clarificar el hecho que ocurrió aquí”.

Por último, explicó que están “en los primeros movimientos” desde el Juzgado y que dependerán de las medidas que pretenda la Fiscalía. Además, resaltó que existe tanto complejidad como falta de recursos para avanzar en la investigación de manera eficiente. En ese sentido, aclaró que las fuerzas de seguridad son las que investigan, la Fiscalía hace las imputaciones e insta las acciones, el juez dirige el proceso y ellos llevan adelante las medidas que solicitan. “Cualquier relación de hechos concretos, hasta el momento, no lo ha planteado la Fiscalía. No está acreditado a nuestra causa un hecho concreto”, concluyó.

