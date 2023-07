Ciberdelito: aumenta el número de casos y exigen mayor compromiso a los bancos

Desde el área de defensa del consumidor de Sáenz Peña advierten sobre el incremento de este tipo de delitos. Llaman a hacer las denuncias.

Los reclamos de estafas bancarias siguen incrementándose, mientras algunas entidades bancarias no dan respuestas adecuadas.

El usuario afectado busca ayuda en las oficinas de Defensa del Consumidor para resolver su situación y proteger sus cuentas, pero la falta de información y respuestas concretas genera conflictos, ya que el cliente es vulnerable ante esa situación y la entidad bancaria no se responsabiliza.

Sobre ello, la responsable de las oficinas de Defensa al Consumidor de Sáenz Peña, Florencia Ávila, explicó que «hay reclamos que siguen vigentes, que no disminuyen, lamentablemente; y hay reclamos nuevos.

«En cuanto a estafas bancarias o cibernéticas, este último tiempo se volvió a ver acrecentada la situación de gente que tiene dinero en su caja de ahorros, o por ahí gente que ha tenido un plazo fijo y al vencimiento del plazo fijo que queda el dinero en la caja ahorro, nota que se han hecho transferencias a cuentas que no lo hizo el usuario», detalló al respecto.

Remarcó en este sentido que «es un banco desde el que se está dando permanentemente este problema, que es la entidad estatal provincial. Últimamente hemos tenido varios casos con este banco, y lamentablemente la gente se acerca a la entidad bancaria y no le dan una respuesta. Por eso viene a Defensa del Consumidor tratando de que podamos resolverle de alguna manera la situación».

Hacer la denuncia

Por otra parte, recordó que «hay una presunta comisión de delito y hay que iniciar una denuncia penal, y pedir a la Fiscalía de Ciberdelito el accionar.

No obstante, a nosotros nos interesa la parte de protección al cliente que debe darle, ya sea al Banco, o si es una plataforma digital, o quien sea; donde transcurrió el hecho, porque como clientes deben tener la obligación ellos de proteger».

Es decir, de que no sea tan fácil que suceda en este tipo de situaciones irregulares y de tener la información», agregó.

Y cuando se refiere a información, Ávila explicó que «la entidad debe brindar toda la información sobre a qué cuenta fue, quién es el responsable titular de la cuenta, el CUIL, el domicilio, por qué medio fue. Porque a veces uno no sabe bien si fue por home banking, por el propio cajero, o cómo fue la transferencia a esa cuenta». «Esos datos solamente lo tiene la entidad bancaria o la plataforma con la que se realizó la transferencia. Entonces, ese es el punto en donde se trata de darle toda la información al usuario para que tenga las herramientas luego cuando tenga que judicializar», concluyó.

Tema recurrente

La responsable del área de Defensa del Consumidor de Sáenz Peña indicó que estas situaciones son temas recurrentes lamentablemente, e inclusive han llegado algunos comentarios que cuando fueron los damnificados a un determinado Banco a reclamar, hasta terminaron dándoles consejos de que tengan cuidado con sus hijos, con sus esposas o con sus maridos, generando hasta complicaciones en el seno familiar, justamente ante la ausencia de respuestas concretas.

Y estos son hechos que lamentablemente no sabemos las razones por las cuales no se logra avanzar, porque en definitiva quien sale perdiendo sigue siendo el cliente».

«Hay gente que no sabe ni lo que es el token porque nunca han hecho una transferencia. Entonces, se debería tener en claro que la relación del consumidor y el proveedor, la vulnerabilidad la tiene el consumidor, es el menor en la escala, es decir el que no tiene los recursos suficientes ni tiene toda la información; y es el que debe peregrinar ante alguna situación.

Porque la gente va al Banco, ya que lo primero que hace la persona que detecta esta situación es ir a la entidad bancaria a decirle me acaba de pasar esto y yo no lo hice. Y vemos que no tienen seguro para este tipo de contingencia».

Así, acentuó que «debería haber un seguro para poder sostener este tipo de contingencia, porque no podemos pasarle la responsabilidad al usuario» insistió.

Pero aclaró que «hay Bancos que devuelven el dinero y cooperan con la situación. No estoy diciendo que el Banco del Chaco no sea así, pero se han acrecentado los reclamos con ese Banco específico, porque ya hemos tenido de otros Bancos, pero se ve que han modificado algo porque no ha vuelto a pasar».

