Falleció Luis Vadalá, ex pareja de Moria Casán

La noticia se dio a conocer este domingo en la edición de Implacables, por ElNueve: murió Luis Vadalá. El hombre de 69 años, que durante una década fuera pareja de Moria Casán, falleció en horas del mediodía después de haber pasado varios días internado en el Hospital Británico luchando contra una enfermedad terminal. Alejado de los medios después de su paso por Gran Hermano Famosos en 2007, los últimos tiempos se dedicó a atender una panadería en el barrio de Flores.

El I.C.D. Pedro Echagüe, el club porteño del que era habitué, lo despidió mediante un tuit que señalaba: «Nuestra institución lamenta la desaparición física del SR. Luis Vadalá, jugador histórico de nuestro equipo de Basquetbol y gran amigo de la casa…Nuestras más sinceras condolencias para su familia y oramos para que su alma descanse en Paz».

Según confirmó Maxi Cardaci, jefe de prensa de la One, la diva se enteró de la triste noticia por boca de Luis Ventura y le envió sus condolencias a la familia de quien fuera su compañero allá por los años ‘90. Sin embargo, de manera pública, evitó hacer comentarios. «Nada que decir, solo que estoy viva preparándome para hacer Brujas 30 años», se limitó a decir en diálogo con Daniel Gómez Rinaldi.

Cabe recordar la relación entre Vadalá y Moria no había finalizado en buenos términos. Cuando se conocieron, él se desempeñaba en un taller mecánico. Pero la popularidad que le dio su relación con la diva le impidió seguir ejerciendo ese oficio. Así las cosas, ambos ensamblaron sus familias: ella tenía a Sofía Gala, fruto de su pareja anterior con Mario Castiglione, y él era padre de Ingrid. Y comenzaron una vida juntos en la que funcionaban como un equipo.

Sin embargo, tras la escandalosa separación, Luis blanqueó su romance con Noelia, con quien se convirtió en padre de Ramiro. Y, aunque lo intentó, no pudo seguir ligado al mundo del espectáculo. Después de su frustrado paso por el reality de Telefe, de donde tuvo que irse al experimentar unos dolores en el pecho por los que debió ser asistido, en 2014 intentó incursionar en la producción teatral junto a Alvaro Oxoby de la mano de Fiestísima, que se presentó en Mar del Plata. Pero no tuvo éxito y, tras el alejamiento de su socio, no le quedó más remedio que dedicarse a otros rubros.

Luego de manejar un lavadero de autos, en 2016 Vadalá abrió una fanquicia de Panaderías del Pueblo, en Avenida Juan Bautista Alberdi y Mambrillar, que se ocupó de atender en persona. Al ser descubierto por las cámaras de Infama, en ese momento, se negó a hablar de Moria, quien lo había demandado judicialmente y le había puesto un bozal legal. «Si no la nombramos mejor. No quiero recordar. Lo que pasó, pasó. No tiene sentido recordar lo que ya pasó», había dicho al ser consultado sobre la vida de lujos que se había dado junto a la diva.

«Haber perdido mi privacidad en algunas cosas te favorece y en otras no. Igual, el cariño de la gente lo tengo siempre. Donde voy me saludan», había dicho Luis en aquella oportunidad. Y había explicado por qué se negaba a hablar de Moria: «Quiero evitarme problemas. Nunca se sabe cuándo el diablo mete la cola. Cuando el adversario hay que tratar de no pelearse».

