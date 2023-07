Más de 200 personas participaron de la subasta de esculturas de Cámara de Comercio

Fueron aproximadamente unas 200 las personas las que participaron de la subasta benéfica organizada por la Cámara de Comercio de la ciudad de Sáenz Peña, la cual tiene como objetivo donar los fondos recaudados a LALCEC, la E.E.E. N°6 y el Cottolengo Don Orione.

La subasta no solo incluyeron once obras en madera, sino que también estuvieron incluidas una obra del artista saenzpeñense Germán Toloza, unos guantes autografiados por el ex campeón de boxeo oriundo de esta ciudad, Carlos Gabriel Salazar, y sorteos de dos obras de Carlos Fernando y Johana Vecchietti, una estadía en El Cairel, Paso de la Patria (uno de los auspiciantes del evento), hidrolavadora y otros elementos.

«En este momento estamos haciendo los números, y una vez descontados todos los gastos, se sabrá cuál es el monto que les corresponderá a cada institución beneficiada», dijo Martin Sobol, secretario de la Cámara, a radio La Red.

En esta línea, Sobol recordó que «esta subasta superó el monto recaudado anteriormente que fue de 165 mil pesos» y reconoció que en una próxima oportunidad «el monto podrá llegar a ser superior si tenemos en cuenta la temática de las obras que en este año fueron referidas a temáticas muy susceptibles, relacionadas con la mujer, y que los autores tienen nivel internacional».

Para finalizar, expresó su felicidad por cómo se desarrolló el evento y afirmó que van a trabajar para realizar una quinta edición de la subasta benéfica el próximo año.

