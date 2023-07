«Están todos invitados»: el 3 de agosto festejan el cumpleaños de Cecilia

Desde que supo que no volvería a ver a su hija, y a pesar de la crueldad de la que fue víctima, Gloria Romero siempre dejó en claro que quiere recordarla con alegría, con colores, con música y arte, características que hacían a la personalidad de Cecilia. Incluso en las primeras marchas, siempre pedía que la acompañen con algo más que el pedido de justicia. Y ahora se acerca para ella una fecha muy sensible: «es muy importante para mí, y necesito del cariño de todos», expresó la mujer en su Instagram, vía que comenzó este peregrinaje tan duro ha sido su forma de comunicación más directa y sin filtro con la gente.

El jueves 3 de agosto, Cecilia cumpliría 29 años . Un día después de cumplirse dos meses del día de su asesinato y desaparición, hechos por los cuales están imputadas y detenidas siete personas, entre ellas su ex esposo César Sena y sus padres, Emerenciano y Marcela Acuña.

Aunque Cecilia no estará para celebrar su cumpleaños, Gloria quiere festejárselo y para ello lanzó los preparativos: ayer ya podían verse las primeras cintas rosadas con las que gente que respondió a su pedido empezaron a forrar los árboles del Parque de la Democracia, esperando darle color al encuentro previsto para el 3 de agosto a las 20.

Unos minutos antes, en su perfil de redes sociales, la madre de Cecilia había anunciado la realización de la celebración y pedido la colaboración de todos para poder llevarla a cabo.

«Empezamos a organizar el cumpleaños entre todos, solamente se comunican conmigo y me dicen sus ideas» lanzó Gloria. La consigna básica es cubrir los árboles del parque con tela vegetal rosada para que esa jornada todo esté rodeado por el color que a Cecilia más le gustaba.

También, al ser de noche la concentración, la mujer dijo que sería lindo colgar frascos con velas.

«Quiero que vengan todos, están todos invitados, de Resistencia, de las localidades del interior, de Corrientes, de Santa Fe, de donde sea, del partido político que sea, de todas las iglesias» convocó la madre. E incluso recordó una apuesta que le hizo a su hija y que prometió cumplir: «boquenses también pueden venir… yo soy de River pero quiero que estén todos, y hasta me voy a poner una camiseta de Boca porque voy a cumplir la apuesta que hicimos con Ceci, que era boquense y me dijo que un día tenía que ir con la camiseta de Boca a la Bombonera. Te prometo que lo voy a hacer» dijo emocionada.

La respuesta a su convocatoria fue tan inmediata que, además de quienes ya comenzaron a colocar cintas rosadas, hubo gente que le aseguró aportar un escenario y equipo de sonido para ese día. «Es impresionante, muchas gracias» expresó Gloria al informar sobre el rápido avance de los preparativos.

Igual la organización sigue y está abierta a todos los que quiera sumar ideas. «Todas las propuestas se aceptan, los espero, no me dejen sola, vamos a armar algo lindo entre todos», comentó al solicitar la presencia de artistas: bailarines, cantantes, humoristas.

«Muchos pueden no coincidir conmigo y hasta desconfiar de mí, yo tampoco creo en todos, y los entiendo. Pero castíguenme a mí, no a Cecilia, por eso les pido que participen del cumpleaños, esto no es por Gloria, es por Cecilia y para que no haya más Cecilias» , concluyó.

