Caso Cecilia “No tenemos un sólo elemento que permita decir que el Gobierno está avalando o encubriendo”

Mientras continúa la investigación por la desaparición y presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, el abogado de su mamá, el doctor Juan Arregín, descartó las acusaciones sostenidas sobre un rol encubridor del Gobierno en el desenlace de la causa, sobre lo cual aseguró que “no hay un sólo dato” que permita sospechar de esta cuestión y remarcó que “la utilización política de estas situaciones es aberrante”.

“Hasta este momento no hay un solo dato de encubrimiento. No puedo avalar que se planteen estos términos porque no tenemos un solo elemento que me permita decir a mí que el Gobierno está avalando o encubriendo porque no existe. Esta causa viene muy bien motorizada, sobre bases firmes, estamos contando con gente de cibercrimen, del instituto de ciencias forenses que hizo un trabajo genial”, remarcó el abogado en comunicación con Radio Libertad.

En ese sentido, destacó el trabajo de la Fiscalía y la constitución del EFE (Equipo Fiscal Especial) para el avance de la causa, y resaltó que “los resultados se encontraron. La Policía realizó actividades importantes como el hallazgo de los huesos, el dragado del río, encontraron los restos de la valija, detectaron cuando Marcelina Sena (hermana de Emerenciano) intentó meter pastillas. El Servicio Penitenciario también encontró las cartas escritas sobre relieve, los tickets. Todas las presunciones que podríamos tener en contra, vienen al revés, y confirman el buen trabajo de la Policía del Chaco”.

Respecto del encuentro que tuvo Gloria Romero (mamá de Cecilia) con un grupo de legisladoras de Juntos por el Cambio, quienes adelantaron un posible proyecto de Ley para pedir intervención federal en el Chaco, el letrado aseguró que “la utilización política de estas situaciones es aberrante”, y sostuvo que usan “el dolor de una mujer para plantear una cuestión tan alocada, porque no están dados los pre-supuestos institucionales para esto”.

“Lo que a mí no me gusta, y que se lo hemos planteado a Gloria, es que si bien ella está en una situación de bronca por lo que le hicieron a su hija, no puede perder de vista que los que cometieron este delito, que planificaron este asesinato, son los tres Sena con sus colaboradores, mientras que el resto es una cuestión que la tienen que dirimir los políticos”, remarcó, y planteó que “mezclar los tantos no le sirve a ella ni a nosotros como abogados. A mí me gusta hablar más de los elementos de pruebas que estas cuestiones”.

“Lo central es la investigación por una chica que fue asesinada, estamos tratando de determinar quienes fueron los asesinos y cuál fue la mecánica, y luego el jurado popular va a tener que dictar sentencia, todo lo ajeno a eso a nosotros particularmente no nos interesa, para preservar la investigación. Nosotros necesitamos que haya una investigación objetiva, que haya un juicio objetivo y una sentencia que esperamos sea condenatoria, porque sino el resto de la vida se va a hablar de un hecho político cuando es un hecho criminal”, concluyó.

Comentarios