Más de 70 mil estudiantes del Chaco serán beneficiados con el aumento de la Beca Progresar

En una comunicación conjunta entre los ministerios de Economía y Educación de la Nación, este último jueves se oficializó el aumento en más del 50% de las Becas Progresar, las cuales pasarán a ser de $20.000 a partir del mes de agosto. Este incremento tendrá un impacto fundamental en el sistema educativo del Chaco, donde 75.000 estudiantes saldrán beneficiados.

En una entrevista con Radio Provincia del Chaco, el coordinador provincial de las Becas, Luis Robles, contó que esta actualización del monto “nos pone muy contento por el incentivo que es a nuestros estudiantes”, y destacó que “somos la segunda provincia, en proporción, con la mayor cantidad de beneficiarios al programa”. Del total de adjudicados, precisó que 36.000 pertenecen al sistema obligatorio (secundaria y primaria de adultos), 8.000 a instituciones de formación profesional y los 31.000 restantes son alumnos y alumnas de la educación superior.

“Desde el Ministerio de Educación estamos prácticamente alcanzando el 90% de la población potencialmente beneficiaria del Programa. En estos cuatro años de gestión hemos trabajado en lo que llamamos Operativo Progresar, y este alto nivel de llegada a la población estudiantil se debió, justamente, al trabajo que se hizo con organizaciones, municipios”, contó, y agregó que “también se está viendo que con el despliegue que está alcanzando la provincia en fibra óptica permite que más del 70% de los estudiantes lo hagan por la plataforma”.

Nuevo periodo de inscripción

Con la novedad del aumento también se conoció que a partir de este viernes 14 se abre el segundo período de inscripción para aquellos que no pudieron hacerlo en marzo, lo que se adelantó dos semanas y se extenderá hasta el 31 de agosto para que más estudiantes del país puedan acceder al beneficio.

“En este segundo período de inscripción, de acuerdo a nuestras proyecciones, estamos seguros que otras 15 o 20 mil personas más van a poder acceder nuevamente al beneficio”, contó Robles, y explicó que quienes sean adjudicados a partir de esta nueva oportunidad, percibirán un total de seis cuotas, es decir los pagos correspondientes desde junio a diciembre.

Para formar parte del Progresar e iniciar los cobros se deben revisar requisitos y detalles en la página https://www.argentina.gob.ar/educacion/progresar , donde una vez cargadas las documentaciones correspondientes habrá un período de evaluación hasta la adjudicación del beneficio.

Quienes ya se inscribieron en marzo y están actualmente cobrando la beca no deben volver a hacerlo en esta oportunidad, sin embargo, se deberán actualizar las certificaciones para corroborar la regularidad pedagógica y, en caso de no cumplimentar, se frenará el pago hasta tanto se incorpore nuevamente al sistema educativo. No obstante, cada año es necesario renovar la inscripción con los nuevos datos de estudio y demás documentaciones.

