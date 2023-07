«La pedimos el 11 de enero. Mamá murió el 20 de junio» el tweet viral de una silla pedida a PAMI que llegó muy tarde

Este martes una mujer, bajo el usuario @miradacomun, utilizó su cuenta de Twitter para contar el difícil momento que le tocó atravesar con su madre y la silla de ruedas que necesitaba.

Según explicó en si tweet pidieron una silla de ruedas a PAMI el 11 de enero, su mamá murió el 20 de junio y la silla de ruedas llegó este martes 11 de julio.

«La pedimos el 11 de enero. Mamá murió el 20 de junio. Llegó hoy… Gracias por nada, PAMI«, escribió junto a una imagen de la caja de la silla de ruedas la mujer oriunda de Mar del Plata.

En esta línea, la joven en diálogo con Radio Mitre contó los detalles de aquel pedido a PAMI en el mes de enero: «Nos dijeron que tardaba 45 días, pasados los mismos yo fui a reclamar, en abril fuimos«.

Sobre las respuestas que le dieron manifestó que le dijeron que «las plataformas migraron» y que «ahora los médicos piden las cosas directamente desde otra plataforma». «Va a haber una demora, la van a tener a fin de mes, a fin de mayo», le explicaron.

Pero, la travesía por conseguir una silla de ruedas para su madre siguió: «En mayo fuimos, llamamos por teléfono al 138, hicimos el reclamo un montón de veces, se tomó el reclamo y nada, mamá empezó con problemas el 28 de mayo, estuvo internada, después le dan una internación domiciliaria que nunca vino nadie porque justo cae un fin de semana largo. Muere y el 21 me llamaron para preguntarme qué onda el servicio. Acá me quedé esperando la silla y ayer llegó».

Asimismo, contó que optó por quedarse con la silla de ruedas por miedo a que si la devolvía el paradero no sea para alguien que la necesitaba. «Me la quedé, cumplí con algo que yo iba a hacer que era subirla a las redes, no pensé que se iba a viralizar de esta manera. La silla ya está en un lugar donde la va a usar una persona que realmente la necesita», agregó Cristina.

«Dentro de todo mi dolor y mi tristeza yo pude darle a mi mamá un final un poquito mejor. ¿Me da bronca que la silla llegó después? Si, porque sabía que iba a llegar después cuando mi mamá no estuviera o que iba a tardar un año. Leí historias parecidas en Twitter», sentenció.

Y finalizó: «Si yo pido una silla de ruedas hoy, es porque la necesito hoy, mañana, una semana a más tardar, no dentro de seis meses a un mes de las PASO».

Comentarios