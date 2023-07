Emerenciano Sena presenta un aparente buen estado de salud indicó la Junta Médica

Los profesionales que evaluaron al dirigente concluyeron en que no tiene signos de descompensación ni de proceso agudo de evolución, lo que complica su objetivo de lograr la prisión domiciliaria.

En el Instituto Médico Forense, Emerenciano Sena fue evaluado por una junta médica por su diagnóstico de diabetes y pólipos sangrantes, situación médica en la que se respalda para pedir la prisión domiciliaria en el marco de su detención al estar imputado en la causa que investiga el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

El informe firmado este lunes por los peritos forenses Ramiro Isla, Camila Brollo y María Ganz, concluye que en la junta médica en la que estuvo presente el perito de parte, Jorge Miño Belzor, se observó un «buen estado de salud aparente, sin signos de descompensación, ni de proceso agudo en evolución».

Los profesionales también sugieren que se le practiquen en el Hospital Perrando varios estudios médicos.

«Se examinó a una persona de sexo masculino, de 60 años de edad, actualmente compensado, con buen estado nutricional, no requiere asistencia de terceros para realizar las actividades de la vida diaria. Según manifiesta presenta diagnóstico de patologías crónicas las cuales no se constatan por Historia clínica ni estudios complementarios. Se sugiere que continúe con la medicación que refiere le fuere indicado por un profesional médico (no sabe referir con certeza), además de las medidas higiénico dietéticas», expresa el escrito al que accedió Diario Chaco.

Ahora restará que al dirigente se le practiquen los estudios complementarios para realizar un informe con diagnósticos certeros y que «el examinado pueda recibir tratamiento adecuado y el seguimiento correspondiente».

Con estos primeros resultados, al imputado se le complica su objetivo de continuar la detención en su casa, en Santa María de Oro 1.460, lugar donde el Equipo Fiscal Especial cree que fue asesinada Cecilia el viernes 2 de junio.

La antigua defensa de Sena había solicitado la prisión domiciliaria y su esposa comenzó, días después de la detención, una «huelga de hambre» ya que su esposo «sufre las injusticias» y – a su criterio- la detención «sin pruebas» en su contra es una de ellas.

