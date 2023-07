Larreta y Bullrich avanzan en una idea que resistirá el sindicalismo: la reglamentación del derecho de huelga

El reciente paro de colectivos en Buenos Aires y otras partes del país causó repercusión acerca del derecho a huelga por el nivel de consecuencias que la manifestación acarrea para sectores clave de la Argentina y otras personas que no tienen nada que ver con el conflicto.

A pesar de estar consagrado en la Constitución Nacional, algunos sindicatos utilizan esta medida de fuerza como primer recurso y no como el último. Sergio Massa, ministro de Economía y actual precandidato a Presidente del oficialismo en la lista de unidad, señaló este viernes que como Gobierno no pueden permitir «que tomen de rehens a los pasajeros y a los trabajadroes». «Las discusiones se tienen que dar en un marco de diálogo, no de extorsión», dijo.

En este sentido, la escena que protagonizó un padre en una reunión del Consejo Escolar de Bahía Blanca, una de las localidades afectadas por el paro de colectivos, fue contundente para marcar el punto social. «Igualdad no es hablar con la x sino que mi hijo tenga clases todo el año», afirmó en un video que recorrió las redes sociales y se volvió viral.

El límite a las maniobras para realizar medidas de fuerza, o por lo menos cuando los reclamos laborales o salariales afectan a otros sectores, estará en la agenda de Juntos por el Cambio si ganan las elecciones. Tanto Larreta como Bullrich, ambos precandidatos internos, afirmaron que prevén reglamentar el derecho de huelga en los servicios esenciales.

Los equipos de gobierno de ambos planificar efectivizar esta medida mediante un decreto, para así extender la cobertura de los servicios esenciales al transporte en toda su dimensión, y a la escolaridad. El objetivo, según dijeron a Infobae, es que exista «una cobertura garantizada del 50% de los servicios».

En este sentido vale resaltar lo expresado por Larreta el último jueves en San Luis, durante el lanzamiento de su propuesta educativa junto a su compañero de fórmula, el radical Gerardo Morales. «La educación va a ser un servicio esencial. Esto significa que las escuelas funcionarán siempre porque una escuela cerrada es una tragedia. Las escuelas van a estar abiertas siempre. Porque la educación es sagrada», resaltó.

Actualmente, la regulación existe en la Ley 25.877, de 2004. En su artículo 24, establece: Cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción. (…) Se consideran esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo».

El líder de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), Juan Pablo Brey, quien es asociado comúnmente al moyanismo, afirmó a Infobae: «El derecho de huelga está y debe seguir estando, pero debe haber responsabilidad por parte de los trabajadores y también por parte de los empresarios, y además la política debe mediar».

Luego, agregó: «Estoy dispuesto a discutir siempre todo, pero en este caso es cortarle un derecho a los trabajadores y si les cortan este derecho después les van a seguir cortando otros. En nuestro caso, hace muchos años que no llegamos a un paro y hemos negociado, e incluso en este momento estamos en una situación conflictiva con Aerolíneas, pero tengo mil pasos antes de llegar a la huelga».

