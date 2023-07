Condenaron a dos años y medio en suspenso al abogado que chocó y mató a un motociclista

En la Cámara Segunda en los Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña en sala unipersonal a cargo de la Jueza Rosana Glibota se leyó la sentencia al abogado Erick Rebollo acusado por la muerte de José Ponce luego de atropellarlo con su camioneta.

El accidente ocurrió el 1 de septiembre de 2018 cuando el abogado, que conducía su camioneta a gran velocidad, arolló a José Ponce que se trasladaba en moto con su novia.

La causa llegó a juicio luego de la investigación realizada por el titular de la Fiscalía N° 3 Marcelo Soto bajo la imputación de «Homicidio Grave Culposo en accidente de tránsito y lesiones graves culposa».



Cabes recordar que el fiscal Carlos Rescala había pedido una condena de 4 años y seis meses de prisión efectiva. «Rebollo ha infringido una norma, realizó una maniobra y condujo de una manera prohibitiva», había dicho en las conclusiones finales.

Por su parte, el abogado querellante Martín Murcia que responde a los intereses de la familia de José Ponce, había solicitado para el imputado Rebollo la pena de cinco años de prisión efectiva, agregando el agravante de alcoholemia. Por su parte, Miguel Mijaluk en presentación de la joven que acompañaba a José Ponce el día del accidente compartió la pena que pido el titular del Ministerio Publico Fiscal, Carlos Rescala.

El Defensor Oficial N°2 Matías Jachesky que asumió la defensa de Rebollo había solicitado para absolución de culpa y cargo de su cliente.

Finalmente, la Jueza Rosana Glibota tras analizar todas las pruebas existentes en el expediente condenó a la mínima pena de dos años y medio en suspenso. Además, solicitó una inhabilitación especial y prohibición para conducir por cinco años.

LA FAMILIA DE PONCE LAMENTÓ EL VEREDICTO

«No da ni un poco de consuelo esta sentencia», dijo el hermano de la víctima, Damián Ponce. «Es un día muy triste a raíz de lo que acaba de pasar», expresó tras la lectura de la sentencia.

«Lamento que el juicio haya terminado de esta manera, a nosotros qué nos queda, qué mensaje nos queda que una persona que manejó alcoholizado, con exceso de velocidad, con la manera en que se manejó en la calle, siga suelto», se quejó Ponce.

En este sentido, remarcó que Rebollo está condenado. «Inocente no es, pero va a seguir en las calles, me parece totalmente injusto, creo que con esta sentencia lo que hacen es pisotear a la sociedad», sostuvo el joven al tiempo que señaló: «Es muy triste la situación, no da ni un poco de consuelo este veredicto».

«Esperábamos expectantes esta sentencia porque pensamos que nos iba dar un poco de consuelo, pedíamos a la jueza que tenga un poco de empatía con las personas que realmente fueron afectadas, y no que sea empática con un tipo que le importa nada su vida ni la vida de los demás», sostuvo.

Por último, Damián Ponce hizo un pedido a la sociedad: «Si lo ven manejando, por favor sacarle una foto, si lo pueden filmarlo, si pueden pararlo, lo que sea. Ese tipo no tiene que manejar. Tiene inhabilitado el carnet. Así que, por favor, el que nos pueda ayudar les agradeceríamos», concluyó.

