A 12 años de la desaparición de María Cash, no se registran avances en la investigación

La investigación por la desaparición de la joven diseñadora María del Carmen Cash, ocurrida hace 12 años, en julio de 2011, cuando se la vio por última vez en una ruta de Salta, no registró avances significativos en el último año, aunque desde la justicia federal aseguran que la búsqueda nunca cesó.

Fuentes judiciales informaron a Télam que este último año la causa pasó a manos de la jueza Mariela Giménez, quien reemplazó a Miguel Medina en el Juzgado Federal 2 de Salta, por su jubilación, y desde que asumió ordenó varias actuaciones en el marco de la investigación por la desaparición de Cash.

Aunque esta compleja investigación, que posee un expediente con más de cien cuerpos de actuaciones, no se detuvo y la búsqueda no cesó, los voceros indicaron que en el último año no se registraron avances significativos que permitan acercar pistas para esclarecer lo que le sucedió a la joven diseñadora porteña.

La jueza Giménez encabeza la investigación, acompañada por el fiscal federal Eduardo Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, quien entiende en la causa, ante la sospecha que podría tratarse de un caso de trata de personas.

A la vez, existe una actuación conjunta con la Procuración de la provincia y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que puso a disposición de este expediente un gabinete especial de analistas, cuyas tareas se centran principalmente en la zona donde se vio por última vez a la mujer.

De esta manera, se realizan tareas bajo la modalidad de peinados en toda el área del paraje Torzalito y otros puntos del departamento salteño General Güemes, que no son físicos y no constituyen rastrillajes, sino que trabajan sobre pistas que fueron surgiendo con el devenir de la causa.

La idea de este accionar -explicaron las fuentes- es limpiar el expediente haciendo foco en aquellas pistas e indicios que puedan llevar a mantener una posible hipótesis de trata de personas y desechar aquellas que no llevan a avances en la investigación.

A raíz de este hecho, el Estado nacional creó un Departamento de Búsqueda de Personas dirigido a optimizar esta tarea, con tácticas inteligentes que van más allá de los rastrillajes tradicionales.

La diseñadora de ropa, nacida en Buenos Aires, desapareció el 8 julio de 2011 en la provincia de Salta cuando tenía 29 años, y desde entonces su caso estuvo envuelto en una nebulosa sin pistas contundentes.

María Cash tomó un colectivo en la terminal porteña de Retiro, con destino a San Salvador de Jujuy, y fue vista por última vez en Salta.

Ese día, fue captada por las cámaras de seguridad de la entonces empresa concesionaria de la autopista de acceso a la capital salteña, en la plaza de peaje.

El año pasado, el Ministerio de Seguridad de la Nación elevó a 3 millones de pesos la recompensa ofrecida para quienes aporten datos que ayuden a dar con su paradero.

Fuente: Télam

