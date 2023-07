Un hombre manifestó que el hombre hallado sin vida podría ser su hermano

Ampliando sobre el anterior hecho relacionado al hallazgo de una persona sin signos vitales, se hizo presente en guarda de prevención de comisaría Cuarta, un hombre de 55 años quien domiciliaría en barrio Solidario, manifestando que el cuerpo hallado esta mañana, podría tratarse de su hermano M.K. de 42 años, quien se hallaba en situación de calle.

El mismo, mantuvo comunicación con ayudante fiscal y por directiva de la señora Fiscal turno se recepcionó declaración testimonial; agregando el ciudadano, que desde hace dos o tres años su hermano consume bebidas alcohólicas, frecuentemente duerme en sector Viejo del Hospital 4 Junio, y deambula por la calle. Desde hace 1 o 2 semana no tiene contacto con el mismo, y la última vez lo vieron en el hospital. Es de tez blanca, delgado, 1, 60 o 1, 70 estatura, cabello corto, tiene barba, ojos color celeste, una cicatriz en la mejilla derecha, no posee tatuajes, no tiene documento identidad, tampoco celular.

Espera a directivas de fiscalía.

